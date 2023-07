buten un binnen Werder-Stürmer Dinkci per Leihe zu Bundesliga-Konkurrent Heidenheim Stand: 01.07.2023 10:05 Uhr

Der Bremer Bundesligist verleiht den 21-Jährigen zu Liga-Konkurrent und Aufsteiger FC Heidenheim. Dort soll der junge Stürmer nötige Spielpraxis sammeln.

Werder Bremen hat seinen Angreifer Eren Dinkci für ein Jahr auf Leihbasis an den Liga-Konkurrenten und Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim abgegeben. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. "Wir sind von Erens Qualitäten überzeugt. Für ihn ist es jetzt aber wichtig, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. In Heidenheim hat er dazu eine sehr gute Möglichkeit", sagte Bremens Profifußball-Leiter Clemens Fritz über den 21-Jährigen.

2019 war Dinkci in die U19 der Grün-Weißen gewechselt. Für Werder absolvierte der Offensivspieler im Profi-Bereich insgesamt 25 Bundesliga- und 21 Zweitliga-Partien. In der Fußball-Bundesliga erzielte er einen Treffer. Laut mehreren Medienberichten war der Angreifer auch bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf als Leihspieler im Gespräch.

