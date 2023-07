buten un binnen Werder startet mit Fitness-Checks – aber ohne Füllkrug und Keita Stand: 03.07.2023 14:42 Uhr

Der Urlaub ist vorbei für die meisten Bremer Profis. Der Tross um Trainer Ole Werner beginnt mit den üblichen Tests die Vorbereitung. Einige Spieler fehlen jedoch.

Von Petra Philippsen

Das entspannte Chillen ist für Werders Bundesliga-Fußballer erst einmal beendet, der Sommerurlaub wieder vorbei. Trainer Ole Werner bat seine Mannschaft am Montag zum ersten Arbeitstag ins Weser-Stadion. Allerdings bleiben die Fußbälle noch bis Mittwoch im Schrank.

Werder startet erst einmal zwei Tage lang mit den üblichen Fitnesstests in die Vorbereitung zur neuen Saison. Sehen also, in welchem körperlichen Zustand die Spieler zurückgekehrt sind und ob jemand beim Urlaubsbuffet vielleicht über die Stränge geschlagen oder die Fitnesshausaufgaben vernachlässigt hat.

Werders Nationalspieler fehlen noch

Bei diesen Tests ist nicht nur Werders Stammkader dabei, sondern auch die zurückgekehrten Leihspieler Nicolai Rapp, Justin Njinmah, Nick Woltemade und Oliver Burke sowie Neuzugang Dawid Kownacki.

Allerdings sind auch fünf Bremer Profis beim Auftakt noch nicht mit dabei: Die Nationalspieler Niclas Füllkrug, Naby Keïta, Ilia Gruev, Jiri Pavlenka und Romano Schmid haben noch Pause und stoßen am Mittwoch dazu, wenn Werner um 14:30 Uhr das erste Training leitet.

Werders Sommerfahrplan 2023 Wann? Was? Wo? 3. und 4. Juli Leistundsdiagnostische Untersuchungen Trainingsgelände am Weser-Stadion 5. Juli, 14:30 Uhr Trainingsauftakt Trainingsgelände am Weser-Stadion 9. Juli, 15:30 Uhr Testspiel gegen SV Drochtersen/Assel Stadion am Berliner Ring, Verden 16. Juli, 15 Uhr Testspiel gegen VfB Oldenburg Westerstede 19. bis 29. Juli Trainingslager Zell am Ziller, Zillertal 6. August "Tach der Fans" Rund ums Weser-Stadion 11. bis 14. August 1. Runde DFB-Pokal 18. August, 20:30 Uhr 1. Bundesliga-Spieltag gegen Bayern München Weser-Stadion

