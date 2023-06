buten un binnen Werder spielt im DFB-Pokal an einem Samstag bei Viktoria Köln Stand: 28.06.2023 20:36 Uhr

Die Bremer treten am 12. August um 15:30 Uhr beim Drittligisten an. Zeitgleich bestreiten auch der FC Oberneuland und Atlas Delmenhorst ihre Partien.

Werder bestreitet am 12. August um 15:30 Uhr das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. Dann steht in der ersten Runde des DFB-Pokal die Partie beim Drittligisten Viktoria Köln an. Auch die Partien von Atlas Delmenhorst wurden auf diesen Termin gelegt. Die Delmenhorster spielen zu Hause gegen den FC St. Pauli. Oberneuland empfängt am Vinnenweg den 1. FC Nürnberg.

