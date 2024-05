buten un binnen Werder-Reserve feiert Regionalliga-Aufstieg nach Altona-Niederlage Stand: 29.05.2024 21:44 Uhr

Nach der 0:1-Niederlage gegen die Bremer hat Altona 93 auch gegen den SV Todesfelde verloren. Somit ist der Werder-Reserve der Regionalliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Von Helge Hommers

Um sich noch eine Chance im Aufstiegsrennen zu bewahren, hätte Altona sein Heimspiel gegen Todesfelde am Mittwochabend gewinnen müssen. Doch der Meister der Oberliga Hamburg zog den Kürzeren: An der heimischen Adolf-Jäger-Kampfbahn verloren die Altonaer mit 3:5 (3:2) gegen die Schleswig-Holsteiner.

Neben Werder steigt auch Todesfelde auf

Somit steht bereits einen Spieltag vor Ende der Aufstiegsrunde fest, dass sowohl Todesfelde als auch Werders U23 in der kommenden Saison in der viertklassigen Regionalliga Nord auflaufen werden. Denn nach ihren jeweiligen Siegen gegen Altona können die Meister der Bremen-Liga und Flens-Oberliga nicht mehr von den ersten beiden Plätzen in der Dreierrunde verdrängt werden.

Das Team von Trainer Christian Brand kehrt somit ein Jahr nach dem Abstieg in die Fünftklassigkeit wieder in die Regionalliga zurück. Das abschließende Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger am Sonntag (15 Uhr) ist aus rein sportlicher Sicht bedeutungslos.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord Anstoßzeit Ansetzung Spielausgang Spielort Sonntag, 26. Mai (14 Uhr) Werder U23 — Altona 93 1:0 Platz 11 in Bremen Mittwoch, 29. Mai (19:30 Uhr) Altona 93 — SV Todesfelde 3:5 Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona Sonntag, 2. Juni (15 Uhr) SV Todesfelde — Werder U23 Joda-Sportpark in Todesfelde

