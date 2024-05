buten un binnen Werder-Neuzugang Beck fällt mit Kreuzbandriss lange aus Stand: 02.05.2024 11:01 Uhr

Erst in der vergangenen Woche hatten die Bremerinnen die Verpflichtung von Sharon Beck verkündet. Im Training des 1. FC Köln hat die 29-Jährige sich nun schwer verletzt.

Wie Werder am Donnerstagmorgen bekanntgab, riss sich Beck das Kreuzband. Dies bedeutet, dass sie auch in Bremen ab dem Sommer vorerst nicht zur Verfügung stehen wird. Stattdessen steht für die Mittelfeldspielerin die Schufterei in der Reha an.

"Das ist eine extrem bittere Nachricht", sagt Werders Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. "Wir werden sie alle auf ihrem Comeback-Weg bestmöglich unterstützen."

