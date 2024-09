buten un binnen Werder gegen Bayern: Vor 17 Jahren traf Werner als Spieler auf Kompany Stand: 19.09.2024 12:25 Uhr

Mit 19 Jahren durfte Ole Werner im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV mit Vincent Kompany spielen. Am Samstag (15:30 Uhr) kommt es nun zum Wiedersehen mit dem Coach der Bayern.

Von Karsten Lübben

Vor dem Duell im Weser-Stadion mit den Bayern ist Werder gewarnt. Gleich 15 Treffer haben die Münchner in den vergangenen beiden Partien erzielt. Auf das 6:1 am Samstag in der Bundesliga gegen Holstein Kiel folgte am Dienstag in der Champions League ein 9:2 gegen Dinamo Zagreb. Unter ihrem neuen Trainer Vincent Kompany haben die Bayern bisher sämtliche Pflichtspiele gewonnen.

Wenngleich Ole Werner sich an der Seitenlinie noch nie mit Kompany duelliert hat, weiß er, wie sich eine hohe Niederlage gegen den Belgier anfühlt. Und dies, obwohl Werner als Spieler nie in der Bundesliga angekommen ist.

Werner traf im DFB-Pokal auf Kompany und den HSV

Am 5. August 2007, also vor mehr als 17 Jahren, kreuzten sich Werners und Kompanys Weg einmal auf dem Spielfeld. Mit Holstein Kiel traf er er seinerzeit in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Hamburger SV, für den Kompany spielte.

Vincent Kompany traf 2007 im DFB-Pokal mit dem HSV auf Holstein Kiel. Hier duellierte er sich mit Dmitrijus Guscinas um den Ball.

19 Jahre alt war der Werder-Coach damals. Mit den Kielern, mittlerweile in der 1. Liga angekommen, kämpfte er in der Oberliga um Punkte. Während Kompany in der Partie in der Innenverteidigung durchspielen durfte, kam Werner in der 74. Minute in die Partie. 0:3 lag sein Team zu diesem Zeitpunkt zurück. 0:5 hieß es am Ende. Ansprechen, verriet Werner, wolle er Kompany beim Wiedersehen am Samstag nicht auf die Partie im Holstein-Stadion. "Ich wüsste nicht, wie ich das Gespräch einleiten soll, ohne dass es unangenehm wird", scherzte Werner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. 0:5, wie 2007, soll es dieses Mal nicht ausgehen.

Ich hoffe, wir haben am Wochenende ein besseres Ergebnis aus unserer Sicht.

(Ole Werner )

Werner sieht keine Parallelen mehr zum Sieg im Januar

Mitchell Weiser will gegen die Bayern erneut auftrumpfen. "Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Wenn die dann neun Tore machen, machen wir zehn", sagte Werders Flügelverteidiger mit Blick auf den Kantersieg der Münchner gegen Zagreb. Als Werder im Januar erstmals seit dem September 2008 wieder gegen die Bayern gewinnen konnte, erzielte Weiser den Siegtreffer zum 1:0. Werner setzt darauf, dass die Münchner am Samstag womöglich erneut verwundbar sind.

Es ist bei großen Mannschaften schon so, dass die vielleicht auch mal in einer Phase der Saison oder an einem Tag irgendwo die Tür aufmachen müssen. Und wenn es nur so ist, dass sie vielleicht den ersten Schuss mal vorbeisetzen und nicht ins Netz.

(Ole Werner)

Viele Parallelen zum Duell vor acht Monaten sieht Werner allerdings nicht mehr. Zum einen, weil die Bayern mit Kompany als Nachfolger von Thomas Tuchel nun einen anderen Trainer haben. Zum anderen, weil sich, auch aufgrund einiger Neuzugänge, der Spielstil geändert hat. "Deshalb", so Werner, "bringt ein Rückblick ins letzte Jahr einem nichts. Dafür haben sich zu viele Dinge beim Gegner getan."

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 20. September 2024, 18:06 Uhr