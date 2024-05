buten un binnen Werder-Fußballerinnen unterliegen mit 0:3 Wolfsburgs Pokalsiegerinnen Stand: 12.05.2024 21:24 Uhr

Im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison mussten die Bremerinnen am Sonntag eine 0:3-Niederlage gegen die Serien-Pokalsiegerinnen hinnehmen – aber vor Rekordkulisse.

Von Petra Philippsen

Vor der Partie wurde es im Stadion Platz 11 emotional, gleich vier Spielerinnen wurden von Werder Bremen verabschiedet und das vor 3.478 Zuschauern – ein Rekord. Die beiden Ersatzkeeperinnen Hannah Etzold und Guro Pettersen, zudem Chiara Hahn und Nina Lührßen verlassen den Verein zum Saisonende. Und so wurde es ihr letztes Heimspiel, das mit einer 0:3-Niederlage endete.

Dabei kam es den Bremerinnen zunächst zugute, dass die Wolfsburgerinnen nach ihrem 10. Pokalsieg in Serie wohl noch etwas Party-müde waren. Die Werderanerinnen erarbeiteten sich gute Chancen, am Abschluss haperte es jedoch. Die Kater-Stimmung hatte sich nach einer guten halben Stunde bei den Wolfsburgerinnen allerdings gelegt. In der 41. Minute vollstreckte Lena Oberdorf per Kopfball die 1:0-Führung für den VfL.

Wolfsburger Doppelschlag zum Schluss

Die Werder-Spielerinnen Nina Lührßen, Guro Pettersen, Hannah Etzold und Chiara Hahn (von links nach rechts) wurden von Abteilungsleiterin Birte Brüggemann verabschiedet.

Werder hielt auch nach der Pause so gut es ging dagegen, hätte sogar fast noch den Ausgleich durch Michaela Brandenburg (67. Minute) erzielt. In der Schlussphase zogen die Wolfsburgerinnen dann aber nochmals an und legten durch Sveindis Jonsdottir (83.) und Chantal Hagel (85.) im Doppelschlag zum 3:0 nach.

Mit dem sechsten Sieg in Folge untermauerte der Tabellenzweite die individuelle Stärke des VfL-Kaders, doch die Bremerinnen hatten bereits ihren Klassenerhalt gesichert und können daher auch beim Saisonfinale in Leverkusen noch einmal befreit aufspielen.

