buten un binnen Werder-Frauen müssen zum Start der neuen Saison auswärts ran Stand: 14.07.2023 17:02 Uhr

Der DFB hat den neuen Spielplan der Frauen-Bundesliga veröffentlicht. Die Bremerinnen bekommen es am 1. Spieltag in der Fremde mit dem Aufsteiger 1. FC Nürnberg zu tun.

Die Werder-Frauen starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekanntgab. Demnach treten die Bremerinnen zum Auftakt der kommenden Bundesligaspielzeit beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg an. Ausgetragen wird die Partie zwischen dem 15. und 17. September. Der genaue Anstoßtag ist ebenso wie die exakte Anstoßzeit noch unklar.

Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt das Team von Trainer Thomas Horsch dann die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer beendeten die vergangene Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Wann genau die Begegnung auf Platz 11 stattfindet, steht ebenfalls noch nicht fest.

Der Hinrunden-Spielplan der Werder-Frauen

