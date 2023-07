buten un binnen Werder-Coach Werner: "Im Kader wird sich noch viel verändern" Stand: 06.07.2023 06:58 Uhr

Ole Werner ist erholt zurück aus der Sommerpause, steht aber bei der Saisonvorbereitung gleich vor einem kniffligen Problem: Geht Niclas Füllkrug? Und wer bleibt?

Von Petra Philippsen

Es ist Sommerzeit und im Fußball damit auch die Zeit der Gerüchte. Aber mit einem frischen Gerücht räumte Ole Werner direkt auf, nachdem sein Arbeitsalltag am Weser-Stadion am Montag wieder begonnen hatte.

Ein, zwei Spieler haben mich gefragt, als sie meine Beine gesehen haben, ob ich auf Island im Urlaub war.

(Werder-Coach Ole Werner)

Aber die Haut des Werder-Coaches war sicherlich nicht so hell wie die neue Haarfarbe von Kapitän Marco Friedl oder so rosig-pink wie die Fußball-Schuhe von Neuzugang Dawid Kownacki.

"Tatendrang ist da und die Vorfreude auch"

Seinen Urlaubsort wollte Werner zwar nicht preisgeben, doch "ich habe etwas Sonne abbekommen", erzählte er augenzwinkernd.

Es war warm, weit weg, eine andere Kultur und es gab nicht viele Leute, die einen kennen – was sehr zur Erholung beiträgt.

(Werder-Coach Ole Werner)

Und Werner wirkt erholt nach fast sechs Wochen Pause vom Fußball-Trubel und betonte jedoch: "Tatendrang ist da und die Vorfreude auch." Es kann wieder losgehen und Werner hat sich einiges überlegt für die Saisonvorbereitung.

Werder jetzt mit Dreier-Sturm?

"Es kann sein, dass wir in der Grundordnung mal etwas Neues ausprobieren", deutete Werner an und spielte damit darauf an, dass er sich von seinem konsequenten 3-5-2-System lösen könnte. Soll heißen: "Mit drei Stürmern kann man eher die Tiefe bedrohen und breiter stehen. Das sind Überlegungen, die wir haben."

Kownacki ist neu dabei, Marvin Ducksch hat gerade seinen Vertrag verlängert und mit Niclas Füllkrug wäre der Dreier-Sturm dann perfekt. Da wäre nur ein Problem, das Werner hat: "Im Kader wird sich noch viel verändern. Es bleibt die Frage, ob auf der Abgangsseite noch etwas passiert. Davon hängt eine Menge ab."

Ducksch bleibt – Füllkrug auch?

Füllkrug (links) und Ducksch: Stürmen sie in dieser Saison noch gemeinsam?

Ob Füllkrug in einer Woche zur Mannschaft dazu stoßen und auch tatsächlich weiterhin bleiben wird, ist immer noch offen. Dass sein Sturm-Kumpel Ducksch verlängert hat und ein Topspieler wie Naby Keita hinzugekommen ist, wertet der Bremer Coach zwar als "grundsätzlich gutes Zeichen", das auch Füllkrug zum Bleiben bewegen könnte. Aber, schiebt Werner hinterher: "Ich weiß auch, wie es im Fußball läuft und wie so eine Transferphase laufen kann."

Und so hat Werder selbst noch Bedarf nachzulegen, vor allem auf dem Außenbahnen. Fest steht mit dem Trainingsauftakt in dieser Woche also nur, dass der Kader wohl zum Saisonstart Mitte August ein verändertes Gesicht haben wird. Nur wie, ist jetzt ungewiss. Für Werner bedeutet das in seiner Vorbereitung, dass "ich die Saison mit Werder-Fußball plane".

Bleibt Friedl Werder-Kapitän?

Noch hat Marco Friedl (links) Werders Kapitänsbinde, allerdings nur vorläufig.

Also die Art und Weise von Fußball, die auf Offensivfußball zugeschnitten ist. Und bei dem notfalls neue Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten einen Abgang ersetzen könnten. Werner plant demnach nicht mit oder ohne Füllkrug, sondern er plant seine Spielidee von Fußball. Damit das Konstrukt nicht zum Saisonbeginn plötzlich zusammenbricht, wenn Füllkrug oder "ein paar Spieler doch weggehen – man muss auf allen Positionen vorbereitet sein."

Da personell vieles noch offen und ungewiss ist, steht plötzlich auch die Kapitänsbinde von Friedl zur Debatte. Anstatt ihn zu bestätigen, will Werner auch hier abwarten, inwieweit sich der Kader noch verändert – ob beispielsweise einer wie Keita Führungsansprüche anmeldet oder vielleicht Friedl noch zu den Werder-Abgängen zählt. "Über den Kapitän machen wir uns konkrete Gedanken, wenn man weiß, wie die Mannschaft wirklich aussieht", so Werner. Das Transferfenster schließt in diesem Jahr am 1. September.

Werders Sommerfahrplan 2023 Wann? Was? Wo? 3. und 4. Juli Leistundsdiagnostische Untersuchungen Trainingsgelände am Weser-Stadion 5. Juli, 14:30 Uhr Trainingsauftakt Trainingsgelände am Weser-Stadion 9. Juli, 15:30 Uhr Testspiel gegen SV Drochtersen/Assel Stadion am Berliner Ring, Verden 16. Juli, 15 Uhr Testspiel gegen VfB Oldenburg Westerstede 19. bis 29. Juli Trainingslager Zell am Ziller, Zillertal 22. Juli, 15:30 Uhr Testspiel gegen den FC Toulouse Zell am Ziller, Zillertal 5. August, 15:30 Uhr & 18:30 Uhr 2 Testspiele gegen Racing Straßburg Stade de la Meinau, Straßburg 6. August "Tach der Fans" Rund ums Weser-Stadion 11. bis 14. August 1. Runde DFB-Pokal 18. August, 20:30 Uhr 1. Bundesliga-Spieltag gegen Bayern München Weser-Stadion

