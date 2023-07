buten un binnen Werder Bremen holt im Test gegen den VfB Oldenburg einen 3:1-Sieg Stand: 16.07.2023 16:56 Uhr

Gegen den Regionalligisten sollte eigentlich Naby Keita debütieren, musste aber verletzt passen. Maßgeblich am Sieg war Neuzugang David Kownacki beteiligt.

Werder Bremen hat am Sonntagnachmittag in Westerstede ein Testspiel gegen den Regionaligisten VfB Oldenburg mit 3:1 gewonnen. Bei den Bremern sollte in dieser Partie eigentlich Naby Keita sein Debüt geben. Der Mittelfeldspieler verletzte sich jedoch beim Aufwärmen und musste deshalb passen.

Ohne Keita ging das Team vom Coach Ole Werner in der 24. Minute durch Justin Njinmah in Führung. Der Angreifer köpfte eine Flanke von Linksverteidiger Anthony Jung ins Tor. Den Oldenburgern gelang durch Max Wegner allerdings der Ausgleich (33.) Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Kownacki trifft und bereitet vor

In der Pause tauschte Werner die gesamte Mannschaft durch. Neu auf dem Platz war auch David Kownacki, der auf sich aufmerksam machen konnte. Der Pole nutzte in der 62. Minute eine Vorlage von Leonardo Bittencourt, um zum 2:1 zu treffen. Wenig später bereitete wiederum Kownacki in der 63. Minute das Tor von Jean-Manuel Mbom zum 3:1-Endstand vor. Ein weiterer Treffer von Kownacki wurde nicht gegeben, weil er im Abseits stand (80.)

