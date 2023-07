buten un binnen Verlässt Füllkrug Werder? "Dreht sich hin und her, das ist Wahnsinn" Stand: 16.07.2023 21:38 Uhr

Fast täglich gibt es neue Gerüchte über Niclas Füllkrugs Zukunft. Nach dem Spiel gegen den VfB Oldenburg sprach der Bremer Stürmer nun selbst über den aktuellen Stand.

Von Karsten Lübben

Beim 3:1-Sieg gegen den VfB Oldenburg stand Niclas Füllkrug in der ersten Halbzeit auf dem Platz. Und wenn die Werder-Fans ihn sehen, wissen sie stets auch, dass es jeweils sein letzter Einsatz im grün-weißen Trikot sein könnte. Schließlich ist die Zukunft des Nationalspielers weiterhin offen.

Werder könnte eine hohe Ablösesumme für den amtierenden Torschützenkönig der Bundesliga gut gebrauchen. Zugleich kann der Klub sich aber auch vorstellen, mit Füllkrug zu verlängern. Ein erstes Vertragsangebot soll dieser allerdings bereits abgelehnt haben. Dass dies und weitere Details öffentlich wurden, macht Füllkrug stutzig, wie er nach dem Spiel gegen Oldenburg erläuterte.

Es wird sehr viel spekuliert. Natürlich ist an gewissen Teilen eine kleine Wahrheit dran. An manchen Sachen nicht. Man wundert sich dann doch, wieviel immer in der Presse landet und welche Sachen dann auch stimmen.

(Niclas Füllkrug)

Füllkrug lässt seine Zukunft offen

Erst am Sonntag, erläuterte Füllkrug, habe er wieder eine Geschichte mit vielen Details über sich gelesen. Und da sei es für ihn dann schon verwunderlich, wo diese herkommen. Wie es für ihn weitergeht, wisse er aber nicht.

Mit Werder sei er weiterhin in Gesprächen und wichtig sei ihm dabei, dass beide Seiten aufeinander Rücksicht nehmen. So wie er es auch in der vergangenen Saison tat, als er bei Werder für ein geringeres Gehalt einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Ob er auch jetzt nochmal einen neuen Kontrakt an der Weser unterzeichnet, kann er noch nicht sagen.

Das dreht sich hin und her und hin her. Das ist Wahnsinn. Natürlich gab es auch schon Punkte, wo ich sage, dass wir ein bisschen näher dran waren, dass das Thema vom Tisch ist. Dann gab es aber auch schon wieder Tage, wo wir ein bisschen weiter weg waren. Das ist alles ein Prozess. Wohin der Prozess am Ende führt, weiß ich selber noch nicht.

(Niclas Füllkrug)

Das Thema prägt Füllkrugs Alltag

Keinen Hehl machte Füllkrug daraus, dass es für ihn nicht schön sei, regelmäßig zu hören, dass Werder auch Einnahmen generieren muss und ab einer gewissen Summe deshalb eben darüber nachgedacht werden müsse, ihn zu verkaufen. Aber so sei letztlich eben das Geschäft.

Dennoch seien die Gespräche fair und von Wertschätzung geprägt. Ebenjene Wertschätzung zeigt sich letztlich aber auch beim Gehalt. "Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber nichts, was mich jetzt von irgendetwas überzeugen würde", so Füllkrug. Dass es ihm nur ums Geld geht, weist der 30-Jährige klar zurück.

Werder, versichterte Füllkrug, sei für ihn weiterhin eine "gute Option". Eine Deadline, bis wann er seine Zukunft geklärt haben möchte, hat er sich nicht gesetzt. Doch aktuell spiele dieses Thema im Alltag eine große Rolle. Zumal davon ja auch sein zukünftiger Wohnort abhängt.

