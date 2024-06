buten un binnen Union-Fans bedanken sich mit 120 Kisten Bier bei Werder-Fans Stand: 17.06.2024 13:37 Uhr

Dass Union Berlin am letzten Spieltag nicht abgestiegen ist, verdankte man auch Werders Schützenhilfe. Die Dankbarkeit wurde nun in flüssiger Form in Bremen überreicht.

Von Petra Philippsen

In buchstäblich allerletzter Sekunde hatte Union Berlin beim vergangenen Saisonfinale den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga noch verhindert. Doch der 2:1-Sieg über den SC Freiburg allein hätte dafür gar nicht ausgereicht, die Berliner benötigten Schützenhilfe und bekamen sie von Werder Bremen.

Auf Initiative von 15 Union-Berlin-Fans wurden 120 Kisten Bier an die 40 Werder-Fanklubs verteilt.

Die Grün-Weißen hatten den VfL Bochum durch den 4:1-Erfolg in die 2. Liga geschickt und Union damit gerettet.

Und ihre Dankbarkeit für diese Bremer Schützenhilfe demonstrierten Fans von Union Berlin auf spezielle Weise und in flüssiger Form: Sie spendeten an Werders 40 Fanklubs 120 Kisten Bier und überreichten diese am Samstag auch persönlich vor dem Weser-Stadion. Die Brauerei AB inBev hatte die Lieferung um 20 Kisten aufgestockt und leitete die rund 1.000 Euro Einkaufspreis der Unioner an die Werder-Stiftung weiter.

Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, weil das Miteinander so schön ist.

(Initiatorin Petra Wiese im Gespräch mit buten un binnen)

Die Aktion war quasi ein Gegenbesuch der Unioner, denn vor vier Jahren hatte eine Werder-Faninitiative bereits Bier nach Berlin geschickt unter dem Hashtag #IhrLiefertWirLiefern. Denn damals hatte Union Werder am letzten Spieltag der Saison 2019/20 Schützenhilfe im Abstiegskampf geleistet. Nun konnten sich die Berliner mit ihrer Gerstensaft-Lieferung revanchieren.

