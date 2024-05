Bremen-Pokal SV Hemelingen glaubt gegen den Bremer SV an seine Chance Stand: 24.05.2024 12:58 Uhr

Am Finaltag der Amateure ist der Bremer SV klarer Favorit. Trotzdem glaubt Außenseiter Hemelingen an seine Chance im Kampf um das DFB-Pokal-Ticket.

Von Dino Bernabeo und Helge Hommers

Was bekommt der Gewinner des Lotto-Pokals?

Der Sieger erhält neben einer goldenen Trophäe auch ein Ticket für den DFB-Pokal. Mehr noch: In der kommenden 1. Runde des Wettbewerbs winkt ein Duell mit einem Verein aus der Bundesliga oder 2. Liga. Vor drei Jahren etwa zog der Bremer SV das große Los: Die Waller trafen im Weser-Stadion auf den FC Bayern München — und verloren standesgemäß mit 0:12.

Im vergangenen Jahr gewann der FC Oberneuland den Lotto-Pokal.

Abgesehen von der sportlichen Attraktivität lohnt sich die Qualifikation für den DFB-Pokal auch finanziell. Denn allein durch die Teilnahme an der 1. Runde erhält der Bremer Vertreter eine Prämie im sechsstelligen Bereich. Wie hoch der Betrag genau ist, ist noch unklar. In der aktuellen Saison erhielt aber jeder der 64 Erstrunden-Teilnehmer eine Prämie in Höhe von 215.600 Euro. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Ticketverkauf und aus einer möglichen Live-Übertragung.

Wie sind die beiden Teams ins Finale gekommen?

Bremen-Ligist SV Hemelingen setzte auf dem Weg ins Endspiel mehrere Ausrufezeichen: Einem 22:0-Erstrundensieg beim ESV Blau-Weiß Bremen folgte ein 4:0-Erfolg gegen Ligakonkurrent Komet Arsten. Auch Vorjahressieger FC Oberneuland schlugen die Hemelinger deutlich mit 3:0. Spannender machte es die SVH im Viertelfinale: Nach 0:2-Pausenrückstand setzte sich der Verein aus dem Bremer Osten mit 5:2 gegen den OSC Bremerhaven durch. Das Ticket für das Endspiel sicherte sich die SVH erst mit einem Last-Minute-Treffer beim 2:1-Sieg gegen TuRa Bremen.

Feilen an der Endspiel-Taktik: Die Hemelingen-Trainer Günter (links) und Ferhat Tuncel.

Der Bremer SV zog hingegen überwiegend souverän ins Endspiel ein. Nach einem Erstrunden-Freilos schlug der Regionalligist den ESC Geestemünde mit 3:1 — das Tor der Bremerhavener war der bislang einzige BSV-Gegentreffer im laufenden Wettbewerb. Nach einem 4:0-Sieg gegen Vorjahresfinalist SG Aumund-Vegesack gewann das Team von Trainer Sebastian Kmiec im Viertelfinale gegen den Habenhauser FV mit 3:0. Im Halbfinale setzten sich die Waller ebenfalls mit 4:0 gegen Bremen-Ligist SC Vahr-Blockdiek durch.

Wer ist Favorit im Endspiel?

Wer im Finale der Goliath ist und wer der David, macht schon der Blick in die Historie deutlich: Während die zweifachen Titel-Träger aus Hemelingen erstmals seit über 50 Jahren im Endspiel stehen, hat der BSV den Lotto-Pokal bereits neunmal gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren.



Entsprechend optimistisch gehen die Waller in das Duell mit dem Außenseiter. "Wenn wir unsere momentane Form sehen, dann haben wir allen Grund dazu, zuversichtlich zu sein", sagt Coach Kmiec bei buten un binnen. Trotzdem ist auch in Hemelingen die Vorfreude groß. "Natürlich ist man aufgeregt", sagt SVH-Trainer Günter Tuncel.

Aber es ist eine positive Aufregung. Man hat einfach Bock und kann es kaum abwarten.

(Hemelingen-Trainer Günter Tuncel bei buten un binnen)

Im Vergleich zum Liga-Alltag werden die Teams in vertauschten Rollen auflaufen. Denn in der Bremen-Liga hatte Hemelingen zumeist die Favoriten-Rolle inne — abgesehen von den Duellen mit Liga-Krösus Werder II. Mit 68 Punkten und starken 114 Toren aus 30 Spielen sicherte sich der SVH wie schon im Vorjahr die Vizemeisterschaft.

Das Objekt der Begierde: der Bremer Lotto-Pokal.

Der BSV wiederum schaffte in der Regionalliga frühzeitig den Klassenerhalt. Und das, obwohl die Waller nach dem verpassten Pokal-Sieg im Vorjahr mit einem der geringsten Etats der Liga auskommen mussten. Umso wichtiger wäre für den BSV die diesjährige Qualifikation für den DFB-Pokal. Oder wie Coach Kmiec sagt: "Der Pokal ist essenziell für den weiteren Schritt in der Professionalisierung des Vereins, um sich in der Regionalliga zu etablieren."

Für den Außenseiter aus Hemelingen ist nach eigener Einschätzung genau das der mögliche Trumpf. "Die haben einfach sehr viel zu verlieren", sagt Trainer Tuncel.

Das auszunutzen, könnte unsere Chance sein.

(Hemelingen-Trainer Günter Tuncel bei buten un binnen)

Wo kann man das Spiel sehen?

Die ARD zeigt am Finaltag der Amateure insgesamt 21 Landespokal-Finalpartien in drei Konferenzen. Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 11:30 Uhr. Die weiteren Anstoßzeiten sind 13:45 Uhr, 15:45 Uhr und 16:45 Uhr.

Das Endspiel zwischen der SV Hemelingen und dem Bremer SV beginnt um 11:45 Uhr. Wir zeigen die Partie im Livestream auf butenunbinnen.de und in der App. Kommentiert wird das Finale von Sport-Reporter Dino Bernabeo. Im Laufe des Tages wird zudem ein Mitschnitt der Partie als Re-live in voller Länge verfügbar sein.

