buten un binnen Steigt Werders U23 heute in die Regionalliga auf? Die 3 Szenarien Stand: 29.05.2024 17:03 Uhr

Um 19:30 Uhr empfängt Altona 93 in der Aufstiegsrunde den SV Todesfelde. Je nach Spielausgang könnte die Werder-Reserve dann schon die Rückkehr in die Regionalliga Nord feiern.

Von Helge Hommers

1. Wenn Altona gegen Todesfelde gewinnt...

... muss sich die Werder-Reserve gedulden. Denn dann hätte sowohl das Team von Trainer Christian Brand als auch Altona drei Zähler auf dem Konto. Todesfelde wäre in dem Fall noch ohne Punktgewinn.

Die Entscheidung, welche Teams die beiden Regionalliga-Tickets bekommen, würde dann am letzten Spieltag der Dreierrunde und dem direkten Duell zwischen Werder und den Schleswig-Holsteinern fallen (Sonntag, 15 Uhr). Käme es zu diesem Szenario, würde Werder sowohl ein eigener Sieg als auch bereits ein Unentschieden zum Aufstieg reichen.

Ausgangslage vor dem 2. Spieltag der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord Tabellenplatz Team Spiele Punkte Torverhältnis 1. Werder Bremen 1 3 1:0 2. SV Todesfelde 0 0 0:0 3. Altona 93 1 0 0:1

2. Wenn Altona und Todesfelde sich mit einem Unentschieden trennen...

... hat Werder allen Grund zum Jubeln. Im dem Fall wäre den Bremern nämlich der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Altona würde dann mit nur einem geholten Zähler in der Dreierrunde hinter Werders U23 rangieren und wäre am letzten Spieltag auf grün-weiße Schützenhilfe angewiesen. Für Werder ginge es dann beim Aufeinandertreffen in Todesfelde nur noch um die finale Platzierung in der Aufstiegsrunde.

3. Wenn Altona gegen Todesfelde verliert...

... kann die Werder-Reserve ebenfalls die Sektkorken knallen lassen. Denn auch dann steigt Werder ein Jahr nach dem Absturz in die Fünftklassigkeit wieder in die Regionalliga auf. Das finale Duell mit Todesfelde wäre in dem Fall sogar bedeutungslos, da die Schleswig-Holsteiner in diesem Szenario ebenfalls den Aufstieg schon in der Tasche hätten.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord Anstoßzeit Ansetzung Spielausgang Spielort Sonntag, 26. Mai (14 Uhr) Werder U23 — Altona 93 1:0 Platz 11 in Bremen Mittwoch, 29. Mai (19:30 Uhr) Altona 93 — SV Todesfelde Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona Sonntag, 2. Juni (15 Uhr) SV Todesfelde — Werder U23 Joda-Sportpark in Todesfelde

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 30. Mai 2024, 18:06 Uhr