buten un binnen Spieltage 11 bis 14: Die Anstoßzeiten der 4 Spiele der Werder-Frauen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat weitere Spieltage der Frauen-Fußballbundesliga genau terminiert. Die Bremerinnen starten mit zwei Heimspielen ins neue Jahr.

Auch die Fans der Werder-Frauen können nun bis Mitte März ihre Wochenenden planen: Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag vier weitere Spieltage der Frauen-Bundesliga zeitgenau festgelegt.

Das neue Jahr beginnt für Werders Fußballerinnen mit zwei Heimspielen. Bayer 04 Leverkusen kommt am Freitagabend zum Flutlichtspiel ins Stadion Platz 11. Danach empfangen die Werderanerinnen den 1. FC Nürnberg am Samstagnachmittag.

Highlight-Spiel in Köln stand bereits fest

Gegen die TSG Hoffenheim treten die Grün-Weißen am Samstagmittag auswärts an und am 14. Spieltag gastiert der SC Freiburg in Bremen.

Der Termin des Highlightspiels beim 1. FC Köln, das im Rhein-Energie-Stadion stattfinden wird, stand bereits schon länger fest. So sind für die Bremerinnen die Spieltage elf bis 15 nun terminiert.

Die Werder-Spiele in der Übersicht:

Freitag, 26. Januar 2024, 18:30 Uhr: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 3. Februar 2024, 14 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Nürnberg

Samstag, 10. Februar 2024, 12 Uhr: TSG Hoffenheim – SV Werder Bremen

Samstag, 17. Februar 2024, 14 Uhr: SV Werder Bremen – SC Freiburg

Samstag, 10. März 2024, 14 Uhr: 1. FC Köln – SV Werder Bremen

