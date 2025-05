buten un binnen Saisonaus für die Eisbären Bremerhaven: "Bis zum Ende gekämpft" Stand: 09.05.2025 14:53 Uhr

Im Viertelfinale der Play-offs war für die Basketballer Schluss. Und durch das 1:3-Aus in der Serie gegen Gießen ist auch der Traum von der Bundesliga geplatzt.

Von Petra Philippsen

Nach der Schlusssirene standen die Eisbären Bremerhaven am Donnerstagabend mit gemischten Gefühlen da. Einerseits hatten sie das vierte Play-off-Spiel gegen Gießen deutlich mit 61:80 verloren, waren damit im Viertelfinale mit 1:3 ausgeschieden. Und auch die Saison war vorbei und die Hoffnung auf den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga verpufft.

So hingen die Köpfe und Schultern erst einmal ein bisschen bei der Mannschaft von Coach Steven Esterkamp. Doch andererseits hatten sie auch an diesem Abend "eine klasse Leistung gezeigt", wie Johannes Marggraf betonte: "Aber klar ist man erstmal enttäuscht nach der verlorenen Serie."

"Können trotzdem stolz sein"

Doch die Eisbären hatten gegen Verletzungsprobleme angekämpft, die ihnen besonders im vierten Spiel durch den Ausfall von Hendrik Warner einen deutlichen Größennachteil gegen Gießen einbrachte. "Aber die Jungs haben bis zum Ende gekämpft, so wie sie das die ganze Saison gemacht haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft", lobte Coach Esterkamp.

Und obwohl die Niederlage angesichts der kämpferischen Leistung zu hoch ausgefallen war, hatten sich die Eisbären gut verkauft. Aber alles konnte eben auch ihr Center aus Neuseeland, Anzac Rissetto, nicht kompensieren, der zehn Punkte und acht Rebounds beisteuerte.

Wir können trotzdem stolz sein auf unsere Saison. Wir haben immer bis zum Ende gekämpft und mehr erreicht, als viele uns zugetraut haben.

(Eisbären-Center Anzac Rissetto)

Bereits in der vergangenen Saison war für die Eisbären im Viertelfinale Schluss gewesen. Doch dieses Mal hatten die Bremerhavener phasenweise mitreißende Basketball-Spiele geliefert und dabei einen ganz neuen Zusammenhalt in der Mannschaft demonstriert. "Wir haben bei null in dieser Saison angefangen", erklärte Marggraf, "dass wir dann als Tabellenvierter in die Play-offs gehen, ist eine großartige Leistung des Teams, das sich unglaublich entwickelt hat. Wir sehen das als Anfang einer Reise, die uns hoffentlich noch weit trägt."

Mehr zum Basketball:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 9. Mai 2025, 18:06 Uhr