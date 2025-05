buten un binnen Neues Werder-Trikot: Ganz Bremen heiß auf letztes Saison-Heimspiel Stand: 08.05.2025 15:06 Uhr

Im neuen Trikot, einer Reminiszenz an Werders erste Bundesliga-Meisterschaft 1965, tritt Ole Werners Team gegen Leipzig an. Eine wichtige Rolle kommt beim Spiel den Fans zu.

Von Julian Meiser

Dunkelgrüner Stoff, kupferfarbenes Wappen: Am Samstag läuft Werder gegen Leipzig im neuen Event-Trikot auf. Doch bereits Stunden bevor die Werder-Profis um 15:30 Uhr im neuen Gewand in den vorletzten Bundesligaspieltag starten, gibt es etwas zu bestaunen.

Im Kragen des neuen Werder-Trikots ist die Meistermannschaft von 1965 zu sehen. Die Zahl 60 erinnert daran, wie lange dieser Triumph schon her ist.

Am Samstag marschieren die Werder-Fans vom Marktplatz zum Weser-Stadion. Organisiert von der Fanszene. Das Bremer Viertel wird in Grün und Weiß erstrahlen. "Es freut mich, dass nochmal alle Kräfte mobilisiert werden vorm letzten Heimspiel", sagt Werders Trainer Werner am Donnerstagnachmittag: "Es ist in der Vergangenheit nach so einem Fanmarsch eine besondere Atmosphäre gewesen im Stadion. Das ist jetzt auch am Wochenende wichtig."

Werner erwartet starke Leipziger

Denkt Werner an Samstag, fängt es an, in ihm zu kribbeln. "Fakt ist, wir spielen gegen eine Mannschaft, die als Favorit in dieses Spiel geht", führt Werner aus, "und wir werden nur dann eine Chance haben, wenn wir auf dem Platz zu 100 Prozent da sind und wenn uns das Stadion lautstark unterstützt."

RB Leipzig, derzeit Tabellensechster, stellt ein anderes Kaliber dar als zuletzt Union Berlin, St. Pauli oder Bochum. Das weiß auch Werner: "Von der Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielt, unterscheidet es sich von den letzten Gegnern." Die individuelle Qualität der Leipziger sei "top in der Liga".

Wenn der Gegner uns auf und neben dem Platz als ganzen Verein spürt, dann haben wir eine Chance, auch dieses Spiel zu gewinnen.

(Werder-Coach Ole Werner über die Partie gegen RB Leipzig)

Werner ist für Europapokalnächte vorbereitet

Trotz des Respekts vor den Sachsen ist Werner ambitioniert: "Wenn wir in der Tabelle noch klettern wollen, was wir vorhaben, müssen wir gewinnen." Das unausgesprochene Ziel: einen europäischen Wettbewerb erreichen. "Wir haben die Möglichkeit, etwas Großes zu schaffen“, umschreibt Werner das, worauf alle Werder-Fans dieser Tage hoffen.

Sollte sich Werder erfolgreich den Weg nach Europa bahnen, könnte das neue Event-Trikot in der kommenden Saison des Öfteren zum Einsatz kommen. In Sachen Europa ist Ole Werner jedenfalls bestens vorbereitet, wie er verrät: "Von Hawaiihemd bis Anzug habe ich alles im Schrank. Und ich bilde mir ein, ich kann auch alles tragen."

