buten un binnen Punkt zum Eishockey-Start: Jetzt sind die Pinguins heiß aufs Nordderby Stand: 16.09.2023 14:25 Uhr

Fast hätten die Fischtown Pinguins am Freitagabend einen Sieg aus Straubing mitgebracht. Der soll nun am Sonntag um 14 Uhr beim ersten Heimspiel gegen Wolfsburg folgen.

Von Petra Philippsen

Die Nacht war wieder einmal strapaziös und viel zu kurz für die Fischtown Pinguins. "Wir waren so um halb acht heute Morgen wieder in Bremerhaven", erzählt Trainer Thomas Popiesch am Samstag bei Bremen Eins. Einmal quer durch Deutschland. Von Straubing aus ging es Freitagnacht mit dem Mannschaftsbus und das mit einer kleinen Enttäuschung im Gepäck.

Denn der Saisonstart in Straubing hätte für die Pinguins fast mit einem Sieg geendet. So aber brachten die Bremerhavener mit dem 3:4 in Overtime nur einen Punkt mit nach Hause.

Wir haben uns den Punkt verdient, weil wir sehr viel Energie ins Spiel gesteckt haben. Aber unsere Fehlerquote war über das ganze Spiel gesehen etwas zu hoch. Deshalb geht der Sieg in der Verlängerung für Straubing in Ordnung.

(Pinguins-Coach Thomas Popiesch bei Bremen Eins)

Am Sonntag das Nordderby im Heimspiel

Zwei Mal hatten die Bremerhavener gegen die Tigers geführt, doch kurz vor Schluss noch den 3:3-Ausgleich kassiert. Daher schwang bei Popiesch auch ein wenig Bedauern mit. "Wir hatten unsere Chancen, den Sack zuzumachen. Deshalb ist es schade", fügte der Coach hinzu: "Aber die Mannschaft ist erstmal gut reingekommen und hat auswärts einen Punkt mitgenommen bei einer starken Straubinger Mannschaft. Deshalb sehen wir es positiv."

Und bei aller Müdigkeit ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen die Grizzlys Wolfsburg längst da bei den Pinguins und wird die Lebensgeister schnell wieder wecken.

Es ist das Nordderby, da brennt sofort die Hütte. Die Mannschaft ist heiß, der Trainer ist heiß. Alle freuen sich darauf, dass es auch Zuhause endlich losgeht. Und dann noch so ein wichtiges Spiel – besser geht es gar nicht.

(Pinguins-Coach Thomas Popiesch bei Bremen Eins)

