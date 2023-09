buten un binnen Platz 2 in Konstanz: Hemelingen klettert in der Segel-Bundesliga Stand: 18.09.2023 12:59 Uhr

Die Saison verlief für die Hemelinger Segler um Steuermann Jan Seekamp zuvor enttäuschend. Durch den Erfolg in Konstanz machen sie in der Tabelle nun aber vier Plätze gut.

Nach einer bisher ernüchternden Saison hat der Wassersport-Verein Hemelingen (WVH) in Konstanz ein erfolgreiches Wochenende in der Segel-Bundesliga erwischt. Bei der vierten Regatta dieser Saison belegten die Hemelinger auf dem Bodensee den 2. Platz. Den Sieg sicherte sich der Chiemsee-Yacht-Club. Auf Rang drei landete der Münchner Yacht-Club, der damit seine Tabellenführung ausbauen konnte.

Bei nur lauem Wind auf dem Gewässer feierten die Hemelinger um Steuermann Jan Seekamp den bisher größten Erfolg in dieser Saison. Zuvor waren sie bei der Regatta in Berlin auf dem 9. Platz und in Travemünde und in Kiel jeweils auf dem 12. Rang gelandet.

Im Gesamtklassement liegt der WHV nun auf dem 8. Platz von insgesamt 18 Teams. Der nächste und zugleich vorletzte Spieltag findet vom 6. bis zum 8. Oktober in Überlingen statt.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 18. September 2023, 18:06 Uhr