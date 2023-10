buten un binnen Nach 10 Pleiten: Erster Bundesliga-Punkt für Blumenthals Fußballer Stand: 15.10.2023 16:11 Uhr

In ihrem Bundesliga-Abenteuer haben die U17-Kicker aus Bremen-Nord bisher zehn Pleiten kassiert. Nun aber gab es gegen St. Pauli erstmals Zählbares für den BSV.

Von Dino Bernabeo

Lange haben die U17-Fußballer vom Blumenthaler SV auf diesen Moment gewartet. Nach zehn Pleiten haben die Kicker aus Bremen-Nord am 11. Spieltag ihren ersten Punkt in der Bundesliga geholt. Im Kellerduell beim Tabellenvorletzten FC St. Pauli holte das Team von Trainer Denis Spitzer ein 2:2 (1:2).

Nachdem die Hamburger in Führung gegangen waren (37. Minute), erzielte Ömer Bulut die Tore für den Blumenthaler SV mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (42. und 45.+3 Minute).

In der zweiten Hälfte ließen die Blumenthaler zahlreiche Konterchancen liegen und verpassten es so das Spiel zu entscheiden. In der Schlussphase spielte St. Pauli verletzungsbedingt mit einem Mann weniger, kam in der Nachspielzeit aber doch noch zum 2:2-Ausgleich (90+3. Minute). Die Blumenthaler stehen in der Tabelle mit nur einem Punkt aus elf Spielen weiterhin als Letzter da.

