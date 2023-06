buten un binnen Kmiec und der Neustart beim Bremer SV: "Die Abgänge taten uns weh" Stand: 28.06.2023 18:00 Uhr

Gleich mehrere Leistungsträger haben den Regionalligisten aus Walle in diesem Sommer verlassen. Trotzdem soll dem Team vom Panzenberg erneut der Klassenerhalt gelingen.

Von Karsten Lübben und Dino Bernabeo

Dreieinhalb Wochen nach dem geschafften Klassenerhalt steht der Bremer SV wieder auf dem Platz. Das Team vom Panzenberg hat die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison begonnen, die am letzten Juli-Wochenende starten wird. Einiges ist neu beim BSV, denn in das zweite Jahr in der Regionalliga geht der Klub nicht mehr mit Torsten Gütschow, sondern mit Sebastian Kmiec als neuem Coach.

Dieser muss mit einem veränderten Kader arbeiten. Mit Torjäger Nikky Goguadze (TSV Havelse), Flügelspieler Allah Aid Hamid (SV Drochtersen/Assel) und Innenverteidiger Kevin Kling (Eintracht Norderstedt) haben drei Akteuren sich etablierten Klubs in der Regionalliga Nord angeschlossen. Mit Justin Gröger wechselt ein weiterer Innenverteidiger zu Sachsen Leipzig in die Regionalliga Nordost. Der bisherige BSV-Kapitän Lukas Moszing hat sich für eine Zukunft beim FC Verden 04 entschieden. Am Mittwoch verkündete der BSV zudem, dass auch Stürmer Lamine Diop gehen wird.

Der einzige Regionalligst in der Region

18 Spieler umfasst der Kader aktuell. Sechs weitere sollen noch kommen, wie der Sportliche Leiter Ralf Voigt im Gespräch mit buten un binnen betont. Gepunktet werden soll dabei mit der Zugehörigkeit zur Regionalliga, denn aus dem näheren Umfeld sind mit Werders U23, Atlas Delmenhorst und dem BSV Rehden gleich drei Teams in die Oberliga abgestiegen. So könnte auch noch der ein oder andere Spieler kommen, der einen Wechsel an den Panzenberg sonst wohl ausgeschlossen hätte. Ein Konkurrent in der Region ist der VfB Oldenburg, der sich als Absteiger aus der 3. Liga bei der Suche nach Verstärkungen aber in einem höheren Regal bedient.

"Wir wollen der zweite Klub in der Umgebung sein", nennt Voigt als Ziel. Die "Umgebung" bezieht sich dabei klar auf Bremen. Das Portemonnaie für dieses Unterfangen ist jedoch schmal, denn in der vergangenen Saison hat der BSV die Qualifikation für den DFB-Pokal verpasst. Des Geldes wegen, versichert Voigt, käme am Ende kein Spieler zum Klub. Dennoch gäbe es viele Akteure, die bei den Wallern die Chance in der 4. Liga ergreifen möchte. "Wer sich alles zutraut, in der Regionalliga zu spielen, ist manchmal überraschend", berichtet Voigt, der bei der Auswahl der Neuzugänge auch auf die charakterliche Eignung achten will.

Fitness soll wieder der Schlüssel sein

"Natürlich tun uns die Abgänge weh", räumt Neu-Coach Kniec ein, "aber wir haben auch gute Jungs geholt." Einer von ihnen soll Vedat Tunc sein, der in der vergangenen Saison noch für den SV Hemelingen in der Bremen-Liga gespielt hat. "Natürlich wird es schwer. Wir gehen wieder als Underdog in die Saison", sagt der 20-jährige Angreifer, wenn er auf die Chancen auf den erneuten Klassenerhalt blickt.

Damit dieser wieder gelingt, will Kmiec in der Vorbereitung wieder einen deutlichen Schwerpunkt auf die körperliche Fitness legen. So musste beim Auftrakttraining das Verlierer-Team des Trainingsspiels 30 Burpees hinlegen. "Die Jungs sollen lernen, das Verlieren zu hassen", erklärt Kmiec seine Methode. Bis zum Saisonbeginn soll zudem im taktischen Bereich gearbeitet werden, um mutig und aggressiv nach vorne zu spielen.

