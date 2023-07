buten un binnen Keita legt los bei Werder: "Bin bereit, alles zu geben" Stand: 12.07.2023 13:14 Uhr

Werder Bremen setzt große Hoffnung in Toptransfer Naby Keita. Doch der 28-jährige Guineer hofft selbst auch darauf, bei den Grün-Weißen seine Topform wiederzufinden.

Von Petra Philippsen

Um 10:30 Uhr am Mittwochvormittag war es soweit. Naby Keita machte sich mit seinen neuen Bremer Teamkollegen auf dem Weg zu seinem ersten Training. "Ich bin glücklich hier zu sein", wird der 28-jährige Guineer auf der Werder-Webseite zitiert: "Und alle waren froh, mich zu sehen."

Das galt auch für die gut 100 kleinen und großen Fans, die den Ferientag genutzt hatten, um einem Blick auf Werders Toptransfer zu werfen, in den sie und der Verein so große Hoffnungen setzen.

Ich bin bereit, für das Team in der Bundesliga alles zu geben. Ich bin bereit für die neue Aufgabe und denke, dass wir zusammen eine gute Saison spielen können.

(Werder-Neuzugang Naby Keita)

Füllkrug für Leistungstests im Weser-Stadion

Fügte sich direkt gut ein bei den Grün-Weißen: Naby Keita (Mitte).

Mit allen Teamkollegen stand Keita am Mittwoch noch nicht auf dem Trainingsplatz. Die Nationalspieler absolvieren die obligatorischen Leistungstests und so war Niclas Füllkrug bereits morgens um 8 Uhr am Weser-Stadion erschienen. Auch Jiri Pavlenka, Ilia Gruev und Romano Schmid sind zurück aus dem verlängerten Urlaub.

Die Augen werden sich am Donnerstag besonders auf Füllkrug richten, der dann sein erstes Mannschaftstraining bestreiten soll. Ob der Toptorjäger aber tatsächlich die kommende Saison noch gemeinsam mit dieser Mannschaft bestreitet, ist derzeit völlig offen.

Keita hofft auf Rückkehr zur Topform

Keita zumindest strahlte bei seiner ersten Einheit schon jede Menge Spielfreude aus. Er selbst setzt nach seinen vielen Verletzungen, die ihn beim FC Liverpool daran gehindert hatten ähnlich stark durchzustarten, wie es bei RB Leipzig gelungen war, große Hoffnung auf sein Comeback bei Werder.

Die Mannschaft ist für mich das Wichtigste. Sie kann mir helfen, zurück zu meiner Topform zu finden.

(Werder-Neuzugang Naby Keita)

