Bremens Toptransfer verletzt Keita fehlt Werder für Wochen und verpasst wohl Saisonstart Stand: 17.07.2023 16:03 Uhr

Naby Keita hat sich laut Angaben des Klubs eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zugezogen. "Das ist extrem bitter für Naby und uns als Mannschaft", sagt Ole Werner.

Werder wird in den kommenden Wochen ohne Neuzugang Naby Keita auskommen müssen. Nachdem der Mittelfeldspieler sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg verletzt hat, gibt es seit dem Montag eine genaue Diagnose. Wie der Klub mitteilte, hat Keita sich eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zugezogen. Aufgrunddessen wird er laut Werder wohl auch an den ersten Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison nicht zur Verfüfug stehen.

"Das ist extrem bitter für Naby und uns als Mannschaft", sagt Coach Ole Werner zu Keitas Verletzung. Trotzdem soll dieser in dieser Woche mit ins Trainingslager ins Zillertal fahren, um sich dort weiterhin ins Bremer Team zu integrieren.

Externe Inhalte von Twitter

Twitter öffnen

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 17. Juli 2023, 18:06 Uhr