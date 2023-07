buten un binnen Gestreifte Nostalgie: Neues Werder-Trikot kommt gut an Stand: 08.07.2023 15:25 Uhr

Das Design ist eine Hommage an das dänische WM-Trikot von 1986 – und den Werder-Fans scheint Retro zu gefallen. Der Ansturm auf den Shop war am Freitag enorm.

Von Petra Philippsen

Im Werder-Fanshop am Bremer Weser-Stadion klingelte am Freitag ordentlich die Kasse. Kaum eine Stunde war das neue Trikot der Bundesliga-Kicker auf dem Markt, hatten es die ersten Fans schon gekauft: für 90 Euro, ohne Spielernamen-Aufdruck. Mancher war in seiner Mittagspause schnell zum Osterdeich gespurtet, um eines der neues grün-weiß-gestreiften Jerseys zu ergattern.

"Es ist oldschool, aber trotzdem cool. Gefällt mir gut", meinte einer, der eines der ersten Trikots erstanden hat. Der neue dänische Ausrüster Hummel hatte zum 100-jährigen Bestehen ein besonderes Shirt auflegen wollen, eine Hommage an das Trikot, das die dänische Nationalmannschaft 1986 bei der WM in Mexiko getragen hatte.

Mehrheit der Befragten mag das Trikot-Design

Werder Bremen hatte genug neue Trikots im Shop parat, nachdem es im vergangenen Jahr zu Lieferengpässen gekommen war.

Etwas Retro-Charme also an der Weser und die Begeisterung über das Streifen-Design überwiegt. Auch bei 53,6 Prozent unserer 2.662 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Befragung kommt das neue Trikot gut an. Bei insgesamt 26,7 Prozent der Befragten trifft das Design nicht ihren Geschmack. 9,2 Prozent sind sich noch nicht sicher, wie sie es finden. Und für 10,5 Prozent steht in dieser Modefrage fest: "Hauptsache, es ist grün und weiß."

Wer eines der Streifen-Trikots im Online-Fanshop erstehen wollte, der stand am Freitag erst einmal in der Warteschleife. Manchmal mehr als eine Stunde, so groß war der Andrang. Zumindest konnten die potenziellen Käuferinnen und Käufer erkennen, an welcher Stelle sie in diesem Warteraum standen. Und jeder mit genügend Ausdauer erhielt am Ende auch ein Trikot. Auf das Auswärtstrikot müssen die Fans jedoch noch warten. Nach der leidenschaftlichen Debatte um die lachsfarbenen Shirts, darf man gespannt sein, ob sich der neue Ausrüster dieses Mal etwas ähnlich Kontroverses ausgedacht hat.

