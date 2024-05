buten un binnen Fußballerinnen vom ATS Buntentor verteidigen Titel im Bremen-Pokal Stand: 24.05.2024 21:42 Uhr

Die Neustädterinnen wurden am Freitagabend ihrer Favoritenrolle gerecht. Durch das 6:1 (1:0) gegen den SC Borgfeld qualifiziert sich der Regionalligist für den DFB-Pokal.

Die Fußballerinnen des ATS Buntentor haben dank eines 6:1 (1:0)-Sieges im Finale gegen die Verbandsliga-Spielerinnen des SC Borgfeld erneut den Bremen-Pokal gewonnen. Die ATS-Tore in der Marko Mock Arena in Oberneuland erzielten Paula Rösseling (17. und 82. Minute), Ylenia Sachau (59.), Franziska Gieseke (61.) und Lea Taubert (86. und 93.). Den Ehrentreffer für Borgfeld schoss Julia Claassen (83.). Die Siegerinnen ziehen dank des Finalerfolgs in den DFB-Pokal ein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Buntentor den Lotto-Pokal gewonnen. Durch den 4:1-Erfolg über den TuS Schwachhausen erreichten die Neustädterinnen die erste Runde des DFB-Pokals. Trotz 1:0-Pausenführung schieden die Bremerinnen aber nach einer 1:4-Niederlage gegen den Zweitligisten Hamburger SV in der ersten Runde aus.

Der Finaltag der Amateure live im TV und im Stream Die ARD zeigt insgesamt 21 Landespokal-Finalpartien in drei Konferenzen. Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet am 25. Mai um 11:30 Uhr. Das Endspiel zwischen Hemelingen und dem Bremer SV beginnt um 11:45 Uhr. Wir zeigen die Partie im Livestream auf butenunbinnen.de und in der App. Im Laufe des Tages wird zudem ein Mitschnitt der Partie als Re-live in voller Länge verfügbar sein.

Mehr zum Frauen-Fußball in Bremen:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 25. Mai 2024, 19:30 Uhr