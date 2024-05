buten un binnen Fischtown Pinguins treffen in Champions League auf Titelverteidiger Stand: 22.05.2024 20:24 Uhr

Bei der Auslosung für die CHL bekam der Bremerhavener Eishockey-Klub am Mittwoch sechs attraktive Gruppengegner zugelost – doch damit eben auch schwere Kaliber.

Die Fischtown Pinguins sind nicht nur Vizemeister geworden, das Bremerhavener Eishockey-Team hat sich auch für die Champions Hockey League qualifiziert. Für die kommende CHL-Saison, die am 5. September beginnt, wurden am Mittwoch die Paarungen ausgelost.

Dabei ergab sich, dass die Bremerhavener auch gegen CHL-Titelverteidiger Geneve Servette aus der Schweiz antreten müssen. Auch der schwedische Meister Skelleftea ist einer der Pinguins-Gegner.

Ab dem Achtelfinale K.o.-Runden

Neben den Pinguins sind auch Meister Eisbären Berlin und die Straubing Tigers qualifiziert. Insgesamt 24 Klubs spielen um den Titel in der europäischen Königsklasse.

Der Modus geht wie folgt: In der Vorrunde werden alle Teams in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt sechs Partien gegen sechs unterschiedliche Gegner in je drei Heim- und drei Auswärtsspielen. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die Play-offs. In den K.o.-Runden werden dann die Achtel-, Viertel- und Halbfinals mit einem Hin- und einem Rückspiel ausgetragen. Das Finale wird schließlich in einer Partie entschieden.

Die Gegner der DEL-Teams:

Pinguins Bremerhaven

Heim: Geneve Servette (SUI), Lausanne HC (SUI), Rouen Dragons (FRA)

Gast: Sparts Prag (CZE), SönderjyskE Vojens (DEN), Skelleftea A.I.K. (SWE)

Eisbären Berlin

Heim: Dynamo Pardubice (CZE), Sparta Prag (CZE), SönderjyskE Vojens (DEN)

Auswärts: Fribourg Gottéron (SUI), Växjö Lakers (SWE), Unia Oswiecim (POL)

Straubing Tigers

Heim: Skelleftea A.I.K. (SWE), Dynamo Pardubice (CZE), SönderjyskE Vojens (DEN)

Gast: ZSC Lions Zürich (SUI), Fribourg Gotteron (SUI), Unia Oswiecim (POL)

