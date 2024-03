buten un binnen Fischtown Pinguins müssen im Play-off-Halbfinale gegen München ran Stand: 30.03.2024 16:59 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Zwei Tage vor der ersten Halbfinal-Partie weiß das Eishockey-Team aus Bremerhaven endlich, gegen wen man eigentlich spielen muss.

Von Petra Philippsen

Vor einer Woche haben die Fischtown Pinguins sensationell zum ersten Mal in der Vereinshistorie das Halbfinale in den Play-offs erreicht. Und seit einer Woche haben die Bremerhavener darauf gewartet, wer am Ostermontag um 14 Uhr ihr Gegner sein wird.

Seit Samstagnachmittag hat das Warten nun ein Ende: Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch muss gegen den amtierenden Meister EHC München ran. Da die Straubing Tigers die Viertelfinal-Serie gegen Schwenningen mit dem 3:2-Sieg im siebten Spiel für sich entschieden, stand für Bremerhaven München als Gegner fest.

Berlin und Straubing im 2. Halbfinale

Da Bremerhaven die DEL-Hauptrunde gewonnen hat, treten sie in jeder Play-off-Runde gegen den Gegner an, der in der Hauptrunde am schwächsten abgeschnitten ab.

Unter den nun verbliebenen vier Halbfinalisten ist das der Deutsche Meister, der die Hauptrunde nur als Fünfter abgeschlossen hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten am Ostermontag um 17 Uhr die Eisbären Berlin und die Straubing Tigers, die Zweiter beziehungsweise Dritter der Hauptrunde gewesen sind. Gespielt wird weiterhin im Best-of-seven-Modus, wer zuerst vier Spiele gewinnt, steht im Endspiel.

München souverän im Viertelfinale

Der große Traum vom Finale und damit vom Kampf um den Meistertitel lebt auch in Bremerhaven weiter. Doch die Hürde im Halbfinale ist ordentlich. Die Münchner hatten zwar eine eher enttäuschende reguläre Saison gespielt, in der Viertelfinal-Serie jedoch mit einem souveränen 4:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg für klare Verhältnisse gesorgt.

Und die Fischtown Pinguins sind gewarnt. Denn von den vier Duellen während der Saison konnte das Popiesch-Team nur eines gewinnen.

