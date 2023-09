buten un binnen Fischtown Pinguins feiern klaren Heimerfolg gegen Grizzlys Wolfsburg Stand: 17.09.2023 17:26 Uhr

Die Bremerhavener lagen nach einem furiosen ersten Drittel schon mit 4:0 in Führung. Letztendlich schlug das Team von Trainer Thomas Popiesch die Niedersachsen mit 6:2.

Starker Heimauftakt der Fischtown Pinguins: Mit 6:2 (4:0, 0:1, 2:1) gewannen die Bremerhavener am Sonntag in der heimischen Eisarena gegen die Grizzlys Wolfsburg. Zwei Tage nach der Overtime-Niederlage beim Saisonstart gegen die Straubing Tigers feierte das Team von Trainer Thomas Popiesch den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit.

Skyler McKenzie trifft doppelt im ersten Drittel

Vom Start weg waren die Pinguins das tonangebende Team. Bereits nach vier Minuten schoss Miha Verlic die Hausherren mit 1:0 in Front. Nur wenige Zeigerumdrehungen später stellten Skyler McKenzie (7. Minute) und Kapitän Jan Urbas (11.) per Überzahltor auf 3:0. Da McKenzie kurz vor Ende des Aufktaktdrittels auch noch seinen zweiten Treffer markierte (19.), gingen die Pinguins mit einer 4:0-Führung in die erste Pause.

Im Mitteldrittel waren es jedoch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch Spencer Machacek schnell verkürzten (22.) Obwohl die Bremerhavener gleich drei Zeitstrafen kassierten, war es der einzige Treffer im zweiten Spielabschnitt.

Das erste Tor im letzten Drittel erzielten hingegen wieder die Hausherren durch Markus Vikingstad (40.). Nach erneuter Zeitstrafe gegen die Pinguins verkürzte Wolfsburgs Chris Wilkie zwar noch auf 2:5 (54.). Doch nachdem die Gäste ihren Torhüter vom Eis genommen hatten, setzte Ross Mauermann mit einem Schuss ins leere Gehäuse den 6:2-Schlusspunkt (56.).

