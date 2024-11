buten un binnen Fischtown Pinguins feiern Kantersieg im Champions-League-Achtelfinale Stand: 12.11.2024 21:52 Uhr

Die Bremerhavener schlagen Skelleftea AIK im Hinspiel überraschend deutlich mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0). Schon früh sorgten die Pinguins in eigener Halle für klare Verhältnisse.

Von Helge Hommers

Nach nicht einmal einer Viertelstunde lagen die Hausherren am Dienstagabend bereits mit 4:0 in Front. Den Premierentreffer im ersten CHL-Achtelfinalspiel der Pinguins-Geschichte hatte Markus Vikingstad markiert (7. Minute). In Überzahl schlugen die Bremerhavener sogar gleich doppelt gegen die Schweden zu: Erst baute Ziga Jeglic die Führung aus (11.), dann erhöhte Kapitän Jan Urbas auf 3:0 (13.). Den Schlusspunkt in einem denkwürdigen Auftaktdrittel in der Eisarena setzte Ross Mauermann (15.).

Der zweite Spielabschnitt verlief hingegen auf beiden Seiten ohne Treffer. Dafür mehrten sich die Strafzeiten, aus denen jedoch sowohl die Pinguins als auch Skelleftea kein Kapital schlagen konnten. Auch im letzten Drittel standen die Bremerhavener nach einer Strafe gegen Anders Gronlund früh mit einem Mann weniger auf dem Eis – doch kaum waren die Gastgeber wieder vollzählig, erzielte Nino Kinder den nächsten Pinguins-Treffer (43.). Weitere Tore fielen in der Schlussviertelstunde keine mehr, sodass die Hausherren am Ende einen souveränen 5:0-Erfolg bejubelten.

Am Dienstag geht es ums Viertelfinale

Durch den klaren Hinspielerfolg hat sich das Team von Coach Alexander Sulzer eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel erkämpft. Bereits am kommenden Dienstag treffen die Pinguins erneut auf Skelleftea (18 Uhr). 60 Eishockey-Minuten trennen die Bremerhavener dann beim K.o.-Spiel in Schweden vom Einzug ins CHL-Viertelfinale.

