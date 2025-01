buten un binnen Fischtown Pinguins feiern glücklichen Sieg gegen Schwenningen Stand: 05.01.2025 16:23 Uhr

Gelungener Start ins Jahr 2025: Am Sonntag siegten die Bremerhavener in heimischer Arena 2:1. Dank des Erfolgs halten die Pinguins den Anschluss an die Tabellenspitze.

Von Julian Meiser

Unsauberkeiten im Aufbauspiel der Fischtown-Defensive ermöglichten der Gastmannschaft aus Baden-Württemberg mehrfach gute Chancen. Immer wieder kam Fischtown-Goalie Maximilian Franzreb deshalb in Bedrängnis, doch die Schwenninger nahmen die Geschenke der Anfangsphase nicht an. So konnten sich die Schwenninger Wild Wings nicht für einen couragierten Auftritt belohnen.

Kinder und Friesen bringen Fischtown in Front

Nino Kinder bejubelten den ersten Fischtown-Treffer im Kalenderjahr 2025.

Fischtown zeigte sich an diesem Nachmittag wesentlich effizienter. Den ersten Treffer der Partie markierte Nino Kinder (10. Minute), der die Scheibe unhaltbar ins kurze Eck nagelte. Für der 23-jährigen gebürtigen Berliner war es der vierte Saisontreffer.

Im Anschluss an ein torloses zweites Drittel erhöhte der Kanadier Alex Friesen im dritten Durchgang auf 2:0 (48.). Schwenningens Torwart Joacim Eriksson sah dabei alles andere als gut aus, ließ den zentral, halbhoch platzierten Puck ins Tor trudeln.

Das Spiel schien entscheiden, kurz vor Schluss wurde es dann aber doch einmal spannend. Schwenningens Tyson Spink schoss fünf Minuten vor der Schlusssirene den Anschluss. Die Wild Wings warfen anschließend alles rein, schickten einen sechsten Feldspieler aufs Eis.

Für den verdienten Ausgleich reichte es trotzdem nicht. Letztlich war es Maxi Franzrebs Paraden zu verdanken, dass die Schwenninger ihr Chancenplus nicht in mehr Tore ummünzen konnten.

Fischtown reist durch Bayern

In der kommenden Woche geht es für die Bremerhavener nach Bayern. Am Mittwochabend spielen die Pinguins auswärts bei den Augsburger Panthern, am Freitag folgt ein weiteres Ligaspiel beim EHC München.

Auf dem Rückweg Richtung Norden machen die Pinguins am Sonntag Halt in Wolfsburg. Dort steht das dritte Auswärtssspiel in Folge an.

