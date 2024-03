buten un binnen Eishockey, Tanzen, Turnen: Wer wird Bremens Mannschaft des Jahres? Stand: 02.03.2024 17:59 Uhr

Nominiert sind die Fischtown Pinguins, der Grün-Gold-Club sowie die Turnerinnen Roswitha Wahl und Renate Recknagel. Die Ehrung findet am 12. März im GOP-Varieté-Theater statt.

Von Karsten Lübben

1. Fischtown Pinguins

Die Fischtown Pinguins sind in dieser Saison die große Überraschung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Trotz verhältnismäßig kleiner Mittel mischen die Bremerhavener die Liga auf und dürfen aktuell vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft träumen.

Mit ihren Auftritten begeistern die Pinguins nicht nur ihre Fans in der Eisarena, sondern auch DEL-Boss Gernot Tripcke, der ihnen den Titel-Coup zutraut. "Träumen ist immer erlaubt. Aber wir wissen, dass wir harte Arbeit reinstecken müssen", sagt Sebastian Furchner aus dem Management der Pinguins.

Die Fischtown Pinguins um Miha Verlic, Jan Urbas und Ziga Jeglic (von links) mischen in dieser Saison die DEL auf.

Klar ist bereits jetzt, dass die Bremerhavener die bisher beste Saison ihrer Klubgeschichte spielen. Das Ticket für das Viertelfinale der Playoffs haben sie bereits ebenso in der Tasche wie das für die Teilnahme an der Champions Hockey League in der kommenden Saison. Prunkstück der Pinguins ist die starke Defensive. Kein anderes Team in der DEL kassiert so wenige Gegentreffer wie die Mannschaft von Coach Thomas Popiesch. In der Offensive gehören die beiden Slowenen Ziga Jeglic und Jan Urbas zudem zur Riege der fünf besten Scorer der Liga.

2. Grün-Gold-Club

Das A-Team des Grün-Gold-Clubs ist unter den Lateinformationen das Maß aller Dinge. Bei der Weltmeisterschaft in Hongkong haben die Bremerinnen und Bremer mit ihrer neuen Choreografie "Freedom and Peace" im Dezember den Titel verteidigt und diesen zum bereits 13. Mal für ihren Klub gewonnen.

Der Bremer Grün-Gold-Club hat in Hongkong im Dezember den WM-Titel verteidigt.

Dabei bissen sie die Zähne zusammen, denn einige Tänzerinnen und Tänzer kämpften am Tag des Wettkampfs in Hongkong mit einem Infekt. Aber auch dieser konnte sie nicht stoppen. Vor dem HSV Zwölfaxing aus Österreich und Moon Dance aus der Mongolei sicherte sich die Formation von Roberto Albanese den ersten Rang.

Auf Bundesebene sind die Bremer ihrer Konkurrenz schon längst enteilt. Bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig im November belegten sie ebenfalls Platz eins. Darüber hinaus haben sie auch die Bundesliga-Saison nach vier von fünf Turnieren bereits gewonnen.

3. Roswitha Wahl und Renate Recknagel

Roswitha Wahl und Renate Recknagel sind auch im hohen Alter noch quietschfidel. Die beiden Bremerinnen sind über 80 Jahre alt, aber immer noch begeisterte Turnerinnen. "Warum sollen wir aufhören? Wir sind doch noch fit", sagt Wahl.

Roswitha Wahl und Renate Recknagel haben auch im hohen Alter noch viel Spaß am Turnen.

Einen Namen haben die beiden sich als Synchron-Turnerinnen gemacht. Zahlreiche Titel haben sie mittlerweile im Senioren-Turnen gewonnen. Geturnt haben sie einst schon in der Jugend, ehe beide eine eine Pause einlegten. Die Liebe zum Sport haben sie jedoch nie verloren. Mit über 50 Jahren fingen sie wieder an.

Bis heute trainieren sie mehrmals pro Woche. "Je älter wird sind, desto öfter hört man immer wieder: 'Ihr seid unser Vorbild!' Das ist ein schönes Gefühl", freut Wahl sich. In mehreren Fernsehshows ist sie mit Recknagel bereits aufgetreten. Im vergangenen Sommer haben die beiden zudem in Amsterdam an der World Gymnaestrada, der größten Breitensport-Veranstaltung der Welt, teilgenommen.

