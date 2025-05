buten un binnen Bremen tanzt auf Platz 4 bei "Let's Dance" – Finale ohne Cseke Stand: 20.05.2025 14:57 Uhr

Die Siegertrophäe der beliebten Tanz-Show wird in diesem Jahr nicht nach Bremen wandern. Nach dem frühen Aus von Malika Dzumaev kam nun für Zsolt Sandor Cseke das Aus.

Von Petra Philippsen

Vor einem Jahr schwebte Malika Dzumaev noch im siebten Tanz-Himmel. Die Profi-Tänzerin vom Bremer Grün-Gold-Club gewann an der Seite von Musiker Gabriel Kelly die TV-Show "Let's Dance" und freute sich danach bei buten un binnen: "Es war schon immer mein Traum, 'Let's Dance' zu gewinnen. Aber wie es sich dann erfüllt hat, habe ich mir doch nicht erträumt. Das waren Wahnsinns-Emotionen."

Diese "Wahnsinns-Emotionen" hätte ihr langjähriger Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke am kommenden Freitag im großen Finale auch gerne erlebt und die Tanz-Trophäe erneut nach Bremen geholt. Doch für den 37-Jährigen und seine Tanzpartnerin, die Podcasterin Selfiesandra, war im Halbfinale mit Platz vier Schluss.

Selfiesandra tanzte sich in die Zuschauerherzen

Cseke hatte sich bereits zwei Mal mit prominenten Tanzpartnerinnen auf den zweiten Platz getanzt. Dass es nun bis ins Halbfinale in Show elf ging, war dennoch ein großer Erfolg für den Grün-Gold-Tänzer. Denn zu Beginn dieser 18. Staffel der erfolgreichen Tanz-Show hatten Selfiesandra die Wenigsten auf dem Zettel und auch Cseke selbst wusste vorher über die 25-jährige Influencerin mit dem Podcast "Dick und Doof" noch nichts.

Doch die Chemie zwischen ihnen stimmte und Selfiesandra tanzte sich Show um Show immer mehr in die Herzen der Zuschauer und bewies ihr Bühnentalent und ihren Willen. Angetrieben wurde sie Woche für Woche im stundenlangen Training vom unermüdlichen Cseke, der "mein größter Unterstützer in dieser unglaublichen Zeit war", schrieb Selfiesandra nach dem Aus bei Instagram.

"Ich war mit Abstand die Unsportlichste hier"

"Du hast so viel Arbeit, Geduld und Herzblut in mich gesteckt. In jedem Training hast du 100 Prozent gegeben, hast mich mitgezogen, aufgebaut, motiviert. Deine Energie war ansteckend", schrieb sie über Cseke weiter: "Danke, dass du mich immer strahlen lassen hast. Danke, dass du mein Selbstbewusstsein aufgebaut hast. Du bist einfach der Allerbeste."

Tänzerisch war Selfiesandra im Feld der Prominenten nicht die Stärkste, aber ihre zahlreichen Fans glichen es aus, wenn von den Juroren Punkte zum Weiterkommen fehlten. "Ich war mit Abstand die Unsportlichste hier und ganz sicher nicht die beste Tänzerin", sagte sie über sich. Doch Cseke holte als Motivator und mit sehr kreativen Choreografien alles aus ihr heraus und lobte nach dem Aus: "Ich bin sehr stolz auf Sandra." Für ihren Charleston bekamen sie sogar die Höchstwertung von 30 Punkten.

Dzumaev nach Bandscheibenvorfall außer Gefecht

Unterstützt hatten sich Dzumaev und Cseke in den vergangenen drei Monaten gegenseitig an jedem Samstag beim Entwickeln ihrer Choreografien für die folgende Sendung. Mehr noch, nachdem Dzumaev an der Seite des Musikers Ben Zucker bereits nach vier Shows ausgeschieden war, gab sie Selfiesandra auch ihren kreativen Input.

Bis Dzumaev vor einer Woche ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule ins Krankenhaus brachte. Seither kämpft sie um ihre Gesundheit und bangt um ihre Karriere als Tänzerin. "Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht", schrieb sie. Und auch wenn das Finale am Freitag ohne die Siegerin vom Vorjahr stattfinden muss, hofft sie, auf jeden Fall im November wieder dabei zu sein, wenn "Let's Dance" auf Tour durch Deutschland geht. Am 19. November wird es dann ein Heimspiel in der Bremer Stadthalle für Dzumaev und Cseke sein – der warme Applaus ist ihnen sicher.

