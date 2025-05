buten un binnen Bremer Sportgymnastik-Talente holen Silber bei EM-Generalprobe Stand: 18.05.2025 18:03 Uhr

Sechs junge Turnerinnen aus Bremen bilden das deutsche Junioren-Nationalteam in der Rhythmischen Sportgymnastik. Aktuell bereiten sie sich auf die EM und die WM vor – mit Erfolg.

Das harte und zeitintensive Training der vergangenen Monate zahlt sich allmählich aus. Wenige Wochen vor dem Beginn der zwei prestigeträchtigen Turniere haben Anna-Lena Salokhina, Stella Quint, Anabel Anthi Nguyen, Lina Reiswich, Nayla Koppenstein-Trigo und Viktorija Gataullin bei einem Vorbereitungswettkampf im polnischen Gdynia den zweiten Platz belegt. Gold holten die gastgebenden Polinnen, Bronze ging an Spanien.

Resultat Platz Nation Punkte 1. Polen 44.600 2. Deutschland 42.550 3. Spanien 40.700 4. Finnland 40.200 5. Slowakei 37.400 6. Portugal 34.600 7. Litauen 31.000

In Begleitung ihrer Eltern überzeugten die 13-jährigen Mädchen aus Deutschland die Juroren insbesondere mit ihrer Keulen-Übung. In dieser Disziplin erhielten sie die höchste Wertung aller teilnehmenden Nationen. "Das ist ein geniales Ergebnis", freut sich Trainerin Birgit Passern bei buten un binnen: "Es ist einfach nur toll."

Die jungen Turnerinnen Stella, Victorija, Anna-Lena, Anabel, Lina und Nayla von Bremen 1860 posieren im Deutschland-Trainingsanzug.

Freude löste das Ergebnis auch bei Isabell Sawade, der Teamchefin des Nationalteams der Rhythmischen Sportgymnastik, aus. Sawade hatte die Mädchen unter der Woche am Bundesstützpunkt in Bremen besucht und sich einen Eindruck von den sechs Mädchen verschafft, die Deutschland in den zurückliegenden Wochen schon in Griechenland und Portugal repräsentiert haben.

Ausruhen können sich die Bremerinnen nach dem Gewinn der Silbermedaille in Polen aber keineswegs: Am 4. Juni startet im estnischen Tallinn die Junioren-Europameisterschaft, am 18. Juni beginnt die Junioren-Weltmeisterschaft im bulgarischen Sofia.

