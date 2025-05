buten un binnen Ducksch bezeichnet Werder-Abschied im Sommer als "wahrscheinlich" Stand: 17.05.2025 19:22 Uhr

Nach dem 4:1-Sieg beim 1.FC Heidenheim erklärte Marvin Ducksch, dass er am Samstag wohl zum letzten Mal für die Bremer gespielt hat. Wohin es ihn zieht, ist noch offen.

Von Karsten Lübben

Bei der Partie in Heidenheim musste Ducksch in der 85. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der Stürmer humpelte vom Platz – und wird auf diesen für die Bremer wohl nicht mehr zurückkehren. Den Jubel über seinen Treffer zum 3:0 wollte er im ARD-Interview nicht als "Liebeserklärung" an Werder verstanden wissen. Stattdessen machte er klar, dass im Sommer für ihn wohl ein Vereinswechsel anstehen wird.

Das war auf keinen Fall eine Liebeserklärung für Werder Bremen Ich habe mich einfach darüber gefreut, dass ich wahrscheinlich zum letzten Mal mit dem ein oder anderen auf dem Platz stand.

(Marvin Ducksch im ARD Interview)

Gerüchte über einen anstehenden Abgang von Ducksch halten sich bereits seit einigen Wochen. Wo er seine Karriere fortführen möchte, wollte Ducksch nicht verraten. Er verwies darauf, dass er dies noch nicht wisse. "Man wird in den nächsten Wochen schauen", so der 31-Jährige.

Ducksch ist im Sommer 2021 nach dem Abstieg in die 2. Liga an die Weser gewechselt. Mit Werder gelang ihm der Aufstieg in die Bundesliga, in der der Klub sich anschließend wieder etabliert hat. In 134 Pflichtspielen für die Bremer gelangen ihm 54 Tore. Sein Vertrag hatte sich erst im April aufgrund einer Klausel im Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Werder kann für ihn im Sommer also noch eine Ablösesumme erhalten.

