buten un binnen Schützenhilfe benötigt: Bremer SV muss weiter um Klassenerhalt zittern

Der BSV gewinnt am letzten Spieltag gegen St. Pauli II, hat aber immer noch keine Gewissheit, wo er in der nächsten Saison spielt. Nun müssen die Bremer Havelse die Daumen drücken.

Von Julian Meiser

Der Bremer SV hat sich mit einem 2:0 aus der diesjährigen Regionalliga-Nord-Saison verabschiedet. Die Tore gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli erzielten Leon Schmidt und Serkan Dursun.

Bereits vor Anpfiff des Spiels am Panzenberg war allerdings klar, dass das Ergebnis keinen Einfluss auf den Tabellenplatz der Hausherren haben würde. Denn der SSV Jeddeloh II (14.) hatte am Vortag gegen Todesfelde gepunktet und somit den 15. Tabellenplatz des BSV manifestiert.

Abschluss-Tabelle der Regionalliga Nord Platz Klub Spiele Tordifferenz Punkte 14. SSV Jeddeloh II 34 -19 38 15. Bremer SV 34 -7 37 16. FC Teutonia Ottensen 34 -34 33 17. Holstein Kiel U23 34 -19 28 18. SV Todesfelde 34 -30 28

BSV-Zukunft ist an Havelse geknüpft

Mit Todesfelde, Holstein Kiels U23 und Teutonia Ottensen stehen bereits drei Absteiger aus der Regionalliga Nord fest. Womöglich kommt noch der Bremer SV hinzu. Dieser Fall würde dann eintreten, wenn der TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga verpassen sollte.

Dies klärt sich in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga: Darin tritt Regionalliga-Nord-Meister Havelse gegen den Regionalliga-Nordost-Meister Lokomotive Leipzig an. Das Hinspiel wird am 28. Mai ausgetragen, das Rückspiel findet am 1. Juni statt. Siegt Havelse im Duell mit den Sachsen und steigt somit auf, bleibt der Klub aus Walle in der Regionalliga. Verliert Havelse und bleibt in der Liga, steigt der BSV ab.

Zuvor geht es für den Bremer SV allerdings noch um den Einzug in den DFB-Pokal: Im Finale des Landespokals Bremen am 24. Mai trifft der BSV in Oberneuland auf die SV Hemelingen. Anpfiff ist um 17:30 Uhr. Der Sieger der Partie darf an der 1. Runde des DFB-Pokals teilnehmen.

