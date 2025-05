buten un binnen Werders Gerassimenko bleibt bei Tischtennis-WM weiter im Rennen Stand: 20.05.2025 17:56 Uhr

Kirill Gerassimenko hat bei der Weltmeisterschaft in Doha die dritte Runde erreicht. Seine beiden Bremer Teamkollegen Mattias Falck und Marcelo Aguirre schieden aus.

Von Petra Philippsen

Die besten Tischtennis-Profis der Welt messen sich derzeit in Doha und auch drei Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen sind in der Hauptstadt von Katar am Start. Und zumindest einer konnte sich im Einzelfeld der 128 Profis in die dritte Runde durchsetzen.

Kirill Gerassimenko gewann sein Match gegen den an Position 20 gesetzten Japaner Hiroto Shinozuka mit 4:2 (4:11, 11:5, 12:14, 11:8, 13:11 und 11:8). In der nächsten Runde erwartet den Kasachen jedoch ein noch schwererer Gegner – der Weltranglistendritte Hugo Calderano, der in der vergangenen Bundesliga-Saison Ochsenhausen zum Pokalsieg geführt hatte.

Frühes Aus für Falck und Aguirre

Der Schwede Mattias Falck stand 2019 sensationell im WM-Finale – 2025 kam das Aus in Runde zwei.

Auch Werders Kapitän Mattias Falck wäre gerne in die dritte Runde eingezogen und der 33-jährige Schwede war sehr dicht dran. Gegen den Südkoreaner Cho Daeseong zeigte Falck ein starkes Match, musste sich jedoch mit 2:4 (9:11, 11:7, 11:6, 11:13 und 8:11) geschlagen geben.

Besonders über seine beiden vergebenen Satzbälle im vierten Durchgang ärgerte sich Falck, der Vizeweltmeister von 2019. "Das ist eine harte Niederlage für mich, ich habe richtig gut gespielt, aber der vierte Satz war Knackpunkt. Ich hätte meine Chancen nutzen müssen, aber heute haben Kleinigkeiten entschieden", sagte Falck bei buten un binnen. Marcelo Aguirre war als dritter Werder-Profi bereits in der ersten Runde mit 3:4 (7:11, 2:11, 14:12, 12:10, 11:8, 7:11 und 9:11) knapp am Norweger Borgar Haug gescheitert.

