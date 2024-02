buten un binnen Bremerin Wolter kehrt nach mehr als 3 Jahren in das DFB-Team zurück Stand: 13.02.2024 17:50 Uhr

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hat Pia-Sophie Wolter für die Partien in der Nations League nominiert. Hier können die DFB-Frauen noch das Ticket für Olympia lösen.

Von Karsten Lübben

Das deutsche Team trifft im Halbfinale am 23. Februar um 21 Uhr in Lyon auf Frankreich. Die Französinnen sind als Gastgeberinnen automatisch für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifiziert sind. Wenn das deutsche Team sich ebenfalls noch qualifizieren möchte, gibt es dafür die erste Möglichkeit im Duell mit Frankreich.

Im Falle einer Niederlage gäbe es im Spiel um Platz drei eine weitere Chance gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals, in dem Spanien und die Niederlande aufeinandertreffen. Klar ist, dass die Niederländerinnen und die Spanierinnen in den Partien um Platz drei und im Finale jeweils Heimrecht haben werden. Das deutsche Team wird daher am 28. Februar entweder in Heerenveen oder in Sevilla gefordert sein.

Wolter kommt aus der Werder-Jugend

Beim 3:1-Sieg gegen Irland kam Pia-Sophie Wolter im Dezember 2020 zu ihrem bisher einzigen Einsatz für Deutschland.

"Stolz und dankbar dabei zu sein", schrieb Wolter am Dienstag in ihrer Instagram-Story mit Blick auf ihre Nominierung. Die gebürtige Bremerin hat die Werder-Jugend durchlaufen und am Osterdeich auch den Sprung in die Bundesliga geschafft, ehe sie im Sommer 2018 zum Topklub VfL Wolfsburg wechselte. In Wolfsburg gelang ihr der Schritt in die Nationalmannschaft, für die sie im Dezember 2020 in einer Partie gegen Irland debütierte. Es ist das bisher einzige Länderspiel der 26-Jährigen für Deutschland. Vor dieser Saison ließ Wolter sich von Wolfsburg an Eintracht Frankfurt ausleihen, um wieder mehr Spielpraxis zu sammeln. Mit starken Leistungen hat die Rechtsverteidigerin sich dabei für die Rückkehr ins DFB-Team empfohlen.

