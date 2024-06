buten un binnen Bremerin Stavickaja gelingt bei den DM 3-mal der Sprung ins Finale Stand: 08.06.2024 10:10 Uhr

Bei den Deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik konnte Julia Stavickaja in Frankfurt auftrumpfen. Im Mehrkampf lief es für Bremen 1860 durchwachsen.

Stavickaja konnte sich mit dem Reifen, mit dem Ball und mit dem Band jeweils für das Finale qualifizieren. Ein großer Erfolg. In den Finals belegte die 26-Jährige, die 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen hat, dann jedoch jeweils den achten und somit letzten Platz. Die 19-jährige Sandy Kruse verpasste die Teilnahme an einem Einzelfinale.

Die überragende Athletin bei den Deutschen Meisterschaften war, einmal, mehr Darja Varfolomeev. Die sechsmalige Weltmeisterin sicherte sich den Titel mit den Keulen, dem Reifen und dem Band. Margarita Kolosov setzte sich mit dem Ball durch. Bremen 1860 landete im Mehrkampf auf dem sechsten von insgesamt sieben Plätzen.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 7. Juni 2024, 18:06 Uhr