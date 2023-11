buten un binnen Bremerhavener Eisbären in der Krise: Schafft Coach Key noch die Wende? Stand: 27.11.2023 17:59 Uhr

Die Bremerhavener Basketballer stecken in der ProA derzeit im Abstiegskampf. "Ergebnisse müssen her", sagt Geschäfsführer Nils Ruttmann in die Richtung von Coach Steven Key.

Von Karsten Lübben und Stephan Schiffner

Es ist ein enttäuschender Start, den die Eisbären in der ProA hingelegt haben. Im Sommer gaben die Bremerhavener das Ziel aus, in dieser Saison auf einem der ersten vier Plätze landen zu wollen. Aktuell laufen sie ihren Erwartungen allerdings hinterher. Nach sieben Niederlagen in neun Spielen liegen die Eisbären nur auf dem 16. Platz. Die Playoffs würden sie damit klar verpassen. Vielmehr gilt es aktuell, den Blick nach unten zu richten, damit es am Ende der Saison mit einem Abstieg nicht eine böse Überraschung gibt.

Am Sonntag mussten die Bremerhavener beim 90:97 gegen die Gießen 46ers die vierte Niederlage in Serie einstecken. Daran konnte auch das Debüt von Aaron Cook nichts ändern. Der neue Point Guard ist der Ersatz für Rayshawn Simmons, von dem sich die Eisbären im Oktober bereits wieder getrennt hatten, nachdem er die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Cook erzielte gegen Gießen zwar 19 Punkte, aber auch dies reichte nicht für den Befreiungsschlag aus der Krise. "Ich kann nicht zufrieden sein, wenn wir nicht gewinnen", sagte der 25-jährige US-Amerikaner im Anschluss im Interview mit buten un binnen.

Die Defensive ist das Problem der Eisbären

Aaron Cook hat am Samstag sein erstes Spiel für die Bremerhavener absolviert.

Dass ein Spieler wie Cook zu den Eisbären gekommen ist, war eine kleine Überraschung. Immerhin stand dieser zuvor beim kosovarischen Europe-Cup-Teilnehmer KB Peja unter Vertrag. "Ich mochte wirklich, was der Coach mir über meine Rolle im Team erzählt hat", begründete Cook seine Entscheidung.

Durch den schlechten Tabellenstand und die Niederlagenserie rückt Coach Steven Key bei den Bremerhavenern aber immer stärker in den Fokus. "Wir haben zwei große Baustellen. Wir geben zu viele Rebounds ab und wir verlieren den Ball zu häufig", erklärte Center Robert Oehle nach dem Gießen-Spiel. Sind es Probleme, die Key lösen kann? Der Coach sieht auf jeden Fall Potenzial für Verbesserungen.

Wir müssen einen Weg finden, mit Geduld zu spielen. Wir sind einfach zu hektisch.

(Steven Key)

Gelingt Key gegen Bayreuth der Turnaround?

In Hektik wiederum will Nils Ruttmann nicht verfallen. Noch nicht. "Es gilt, in kritischen Gesprächen das zu analysieren", sagte der Geschäftsführer der Eisbären am Sonntag. Key muss einen Weg finden, um die sportliche Talfahrt zu stoppen. Sonst geht es alsbald um seinen Job.

"Im Profisport gelten natürlich die üblichen Gesetze des Profisports", erklärte Ruttmann mit Blick auf Keys Zukunft. "Ergebnisse müssen her." Am besten schon am Samstag (18 Uhr) beim Heimspiel gegen den BBC Bayreuth. Dann wird, wie Ruttmann versichert, Key definitiv noch das Team coachen.

