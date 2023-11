buten un binnen Bremer Weitspringer Leon Schäfer ist Para-Sportler des Jahres Stand: 25.11.2023 20:30 Uhr

Der in Leichtathlet hatte bei der Weltmeisterschaft seinen Titel im Weitsprung verteidigt und seinen eigenen Weltrekord ausgebaut. Doch das ist nicht alles.

Erstmals in seiner Karriere ist Weitspringer Leon Schäfer zum Para-Sportler des Jahres gewählt worden. Der in Bremen aufgewachsene Leichtathlet wurde am Abend im Rahmen der Sportlergala des Deutschen Behindertensportverbandes in Düsseldorf ausgezeichnet.

Gleich mehrere Erfolge bei der WM

Im vergangenen Sommer hatte der für Bayer Leverkusen startende Schäfer bei der Para-Leichtathletik Weltmeisterschaft in Paris seinen Titel im Weitsprung verteidigt. Mit einer Weite von 7,25 Metern verbesserte er dabei seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter. Zudem gewann der 26-Jährige Bronze im 100-Meter-Sprint.

Para-Sportlerin des Jahres wurde Monoskifahrerin Anna-Lena Forster. Als Mannschaft des Jahres wurde die Langlaufstaffel im Para-Ski nordisch ausgezeichnet. Insgesamt rund 9.000 Menschen hatten sich an der Online-Wahl beteiligt.

