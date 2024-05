buten un binnen Bremer Turnerin Schönmaier schafft es bei der Turn-EM ins Finale Stand: 03.05.2024 11:19 Uhr

Karina Schönmaier wird im italienischen Rimini am Samstag am Sprung starten. Am Sonntag steht für die 18-Jährige zudem noch das Finale mit dem Team an.

Mit der Riege des Deutschen Turner-Bundes konnte Schönmaier am Donnerstag 153,697 Punkte sammeln und somit den siebten Platz belegen. Damit löste das Team das Ticket für das Finale.

Am Sprung kam Schönmaier auf 13,383 Punkte. Damit qualifizierte sie sich hier ebenfalls für das Finale am Samstag. Mit insgesamt 51,365 Punkten landete sie im Mehrkampf auf dem 18. Platz.

