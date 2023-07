buten un binnen Bremer-SV-Coach Kmiec über Debüt: "Fühlt sich wie eine Niederlage an" Stand: 30.07.2023 19:51 Uhr

Nach dem Abpfiff herrschte trotz des Punktgewinns Frust in der Kabine des Bremer SV. Auch Coach Sebstian Kmiec haderte beim 2:2 gegen Kilia Kiel mit der Ausbeute.

Von Karsten Lübben

Meteorologisch war es eine Achterbahnfahrt für Sebastian Kmiec. Vor der Partie gegen Kilia Kiel mussten sich seine Spieler im strömenden Regen aufwärmen, ehe während der Partie dann die Sonne rauskam. In den letzten Spielminuten war dann schon Donnerhall auf dem Panzenberg zu hören und mit dem Abpfiff setzte kräftiger Regen ein.

So wechselhaft wie das Wetter war auch Kmiecs Stimmung in der Partie. Zur Halbzeit musste der neue Coach des Bremer SV sich ärgern, denn es sah so aus, als würde sein Debüt kräftig danebengehen. Mit 0:2 lag sein Team gegen Aufsteiger Kilia Kiel. Schlechter hätte der Start in die Saison kaum sein können. Deutlich besser lief es allerdings nach der Pause, denn durch Vedat Tunc (53. Minute) und Herdi Bernard Boloko Bukunsu (59.) gelang rasch der Ausgleich. Die Waller besaßen danach zudem noch ausreichend Chancen, um die Partie zu gewinnen.

Frust in der BSV-Kabine

"Trotz der guten zweiten Halbzeit fühlt es sich wie eine Niederlage an", ärgerte sich Kmiec im Anschluss. "Die erste Halbzeit haben wir verpennt." Der 33-jährige Gymnasiallehrer wäre gerne mit einem Sieg in die neue Saison gestartet, zog aus dem zweiten Durchgang aber viel Positives. Nachdem dem Team seiner Auffassung nach zu Beginn der Partie die Entschlossenheit gefehlt hat, lobte er die "super Moral", die er nach der Pause gesehen hatte.

"In der Kabine musste ich die Mannschaft erstmal aufbauen", berichtete Kmiec. So recht zufrieden war beim BSV mit dem einen Paunkte am Ende trotz des 0:2-Rückstands zur Halbzeit niemand. Laut wurde es in der Pause nicht, wie der Coach verriet. "Wir haben versucht, die Dinge konstruktiv anzusprechen und es nicht so emotional, sondern rational zu gestalten", so der Pädagoge.

Am Ende war es unter dem Strich ein passables Debüt für Kmiec, der keinen Hehl daraus machte, zuvor ein wenig Nervosität und Anspannung verspürt zu haben. Trotz des Frusts hätte der Auftakt auch schlechter laufen können als mit einem Zähler. "Wir sammeln fleißig wie die Eichhörnchen," erklärte Kmiec. Dann werden wir sehen, was der Punkt am Ende wert ist.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 30. Juli 2023, 19:30 uhr