buten un binnen Bremer Hockey-Club startet mit 5:1-Sieg in Zweitliga-Saison Stand: 16.09.2023 19:49 Uhr

Besser hätte der Auftakt für die Spielerinnen des BHC am Samstag gar nicht laufen können. Es gelang ein deutlicher Auswärtssieg bei der TG Heimfeld aus Hamburg.

Von Petra Philippsen

Für die Bremerinnen begann die Partie auf der Hamburger Sportanlage der TG Heimfeld mit einem Schreckmoment. In der 4. Minute erzielte Luca Sophie Wilhelm direkt das erste Tor zum 1:0. "Danach waren wir dann wach", beschrieb es Sarat Maitin, der 2. Vorsitzende des Bremer Hockey-Clubs.

Und tatsächlich kam die junge Bremer Mannschaft danach immer besser ins Spiel. Keine leichte Aufgabe an diesem Nachmittag für die Spielerinnen des BHC, die ohne ihre Ausnahmespielerin Lena Frerichs auskommen mussten. Die 19-Jährige konnte ihre Teamkolleginnen nach ihrem Kreuzbandriss nur von der Bank aus anfeuern.

Guter Auftakt: "Besser konnte es nicht laufen"

Doch Frerichs sah mit an, wie mit Natalie Hoppe ein weiteres junges Talent der Bremerinnen im Doppelpack das 1:1 und das 2:1 erzielte (23. und 27. Minute). Svea Hartmann legte in der 30. Minute das 3:1 nach, der nächste Doppelpack von Mariquena Granatto (45. und 53. Minute) besiegelte den ersten Sieg für den BHC zum Auftakt der Zweitliga-Saison auf dem Feld.

In der noch nicht sehr aussagekräftigen Tabelle stehen die Bremerinnen nun oben. "Sie haben das heute sehr souverän und sehr ruhig gespielt", so Maitin zufrieden, "besser konnte es nicht laufen." Am kommenden Wochenende geht es für den Bremer Hockey-Club mit zwei Heimspielen weiter, am Samstag gegen den RTHC Leverkusen und am Sonntag gegen den Bonner THV (beide 14 Uhr).

