buten un binnen "Bayern nimmt man immer": Bremer SV fiebert Pokal-Auslosung entgegen

Während die Spieler den Gewinn des Lotto-Pokal feiern, träumen die BSV-Fans bereits von Berlin. Immerhin wissen die Waller schon bald, wer in der 1. DFB-Pokal-Runde auf sie wartet.

Von Helge Hommers und Janna Betten

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin": Das Finale um den Bremer Lotto-Pokal war noch nicht einmal vorbei, als aus dem Fanblock des Bremer SV bereits der bekannte Pokal-Klassiker ertönte. Bis zum Endspiel in der Hauptstadt ist es allerdings noch ein weiter Weg, wenngleich die Waller mit dem 3:0-Finalerfolg gegen die SV Hemelingen zumindest schon mal die Qualifikation für den DFB-Pokal perfekt machten.

"Wir haben eine super Saison gespielt und uns nun auch noch gekrönt. Einfach geil", brachte Justin Gröger, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0, nach Abpfiff bei buten un binnen die Gefühlswelt des BSV auf den Punkt.

Bremer SV spielte frühen Vorsprung heraus

Die SV Hemelingen um Kapitän Ole Laabs (Mitte) mühte sich gegen den Bremer SV über weite Strecken vergebens.

Dass den Regionalligsten aus Walle und den Bremen-Ligisten aus Hemelingen eine Spielklasse trennt, machte das Aufeinandertreffen am Finaltag der Amateure schon früh deutlich: Bereits nach 18 Minuten führte der effektive BSV mit 2:0.

Hemelingen hingegen tat sich schwer im Spiel nach vorn, schnupperte aber zumindest durch einen nur knapp danebengesetzten Kopfball von Geonhee Lee am späten Anschluss (84.). Letztendlich jedoch war der Favoritensieg so verdient wie souverän. "Wir haben zu keinem Moment etwas anbrennen lassen und das Spiel schnell in unsere Bahnen gelenkt", resümierte BSV-Coach Sebastian Kmiec.

Hinten heraus hätten wir auch noch das ein oder andere Tor nachlegen können.

(BSV-Coach Sebastian Kmiec)

Entsprechend groß war die Enttäuschung beim unterlegenen Außenseiter. Trotzdem betonte Kapitän Ole Laabs: "Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir auch Fußball spielen können. Nach hinten heraus hat aber die Kraft gefehlt", sagte die Vereinslegende, die ihr letztes Spiel für die SVH absolvierte.

Wenn man mit Abstand darauf guckt, können wir schon stolz darauf sein, was wir als Hemelingen erreicht haben.

(Hemelingen-Kapitän Ole Laabs bei buten un binnen)

Geldregen für den Bremer SV

Leitete den Pokalerfolg ein: Justin Gröger (links) traf per Kopf zur 1:0-Führung gegen die SV Hemelingen.

Abseits vom sportlichen Erfolg bedeutet die Qualifikation für den DFB-Pokal auch einen finanziellen Segen für den alles andere als gut betuchten BSV. Obwohl die genaue Summe noch unklar ist, bringt den Wallern allein die Teilnahme an der 1. Runde (Austragung zwischen dem 16. und 19. August) aller Voraussicht nach eine Prämie in Höhe von mindestens 200.000 Euro ein.

"Um in der Regionalliga konkurrenzfähig antreten zu können, ist das essenziell für uns", betonte BSV-Coach Kmiec. Trotz des Geldregens wird der Verein laut des 33-Jährigen jedoch weiterhin über den kleinsten Etat der Liga verfügen.

Pokal-Auslosung bereits am 1. Juni

Vorerst aber steht beim BSV die Freude über den Gewinn des Lotto-Pokals im Vordergrund. Noch bevor BSV-Urgestein Mats Kaiser die an den WM-Pokal erinnernden Trophäe in den Oberneulander Himmel reckte, hatte Teamkollege Gröger bereits die Party eingeläutet. "Die Nacht wird auf jeden Fall lang", sagte der 21-Jährige.

Danach geht es direkt nach Mallorca. Zwei Tage den Kopf ausschalten und einfach genießen.

(BSV-Spieler Justin Gröger)

Und das nächste Highlight steht auch schon in den Startlöchern: Bereits am Samstag erfolgt die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Runde (ab 18 Uhr in der ARD). 64 Teams befinden sich dann im Lostopf, zum BSV gesellt sich unter anderem auch Werder Bremen. "Ein großes Los wäre natürlich geil", betonte Gröger und nannte bereits einen Favoriten: "Die Bayern nimmt man immer." BSV-Torjäger Nikky Goguadze wäre aber auch mit anderen Erstrunden-Kontrahenten zufrieden.

Dortmund wäre schön — Werder wäre aber auch gut.

(BSV-Torjäger Nikky Goguadze)

