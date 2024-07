buten un binnen Außergewöhnlicher Sport: Bremer Vizeweltmeister ohne Trainingspartner Stand: 02.07.2024 14:25 Uhr

Kugelhanteln kennen sportaffine Menschen aus dem Fitnessstudio. Doch dass sich hinter den Gewichten auch eine eigene Sportart verbirgt, ist noch weitgehend unbekannt.

Von Maike Albrecht und Julian Meiser

Vladislav Shamardin ist Kugelhantelsportler – und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Im Juni ist der 52-jährige Bremer in seiner Alters- und Gewichtsklasse Vizeweltmeister geworden. Zuvor hatte sich der gebürtige Russe den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft sowie den Europameistertitel gesichert.

Beim Kugelhantelsport (international auch: Kettlebell Sport) versucht der Sportler in einem Zeitraum von zehn Minuten, möglichst viele Wiederholungen eines festgelegten Bewegungsablaufes mit Hanteln in den Händen durchzuführen. Das Gewicht der Hanteln kann dabei variieren: zwischen 12 und 32 Kilogramm wiegt eine Hantel.

Vladislav Shamardin trainert ganz allein

Ungewöhnlich: Vladislav Shamardin trainiert gemeinsame mit seinem Trainer Mykola Mosiichuk in Präsenz.

Sieben Jahre lang geht Shamardin dem in Deutschland weitgehend unbekannten Sport schon nach, tritt im Zweikampf aus Stoßen und Reißen an – mit 24 Kilo pro Seite. Dafür bedarf es Ausdauer, Koordination, Gelenkigkeit und eine Menge Kraft. Eine Vielzahl an Muskelgruppen wird beansprucht.

Wie unbekannt der Kugelhantelsport in Deutschland tatsächlich ist, zeigt der Umstand, dass Shamardin in Bremen ein Pionier in dieser Sportart ist: Mitstreiter hat er bisher noch keine. In der Sporthalle des TS Woltmershausen trainiert er für sich allein.

Meine Technik ist deutlich besser geworden, meine Ergebnisse nach oben geschossen.

(Vladislav Shamardin, Kugelhantelsportler)

Beim Trainieren filmt sich Shamardin, um seine Trainingseinheiten im Nachgang mit Mykola Mosiichuk, seinem Trainer, analysieren zu können. Mosiichuk ist Ukrainer und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Er ist Vize-Weltmeister der Elite, der höchsten Klasse dieser Sportart. Für Shamadrin entwirft und optimiert er Trainingspläne.

Seit drei Jahren arbeiten die beiden Männer zusammen, sehen sich allerdings nur sehr selten: Mosiichuk lebt in Bad Bederkesa im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven. Entsprechend kann die Trainingsanalyse mit Shamardin im Regelfall nur per Online-Schalte stattfinden. Ein Trainingspartner vor Ort in Bremen muss sich erst noch finden.

