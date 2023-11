buten un binnen 6 Siege in Serie: Bremerhavener Pinguins mischen weiterhin die DEL auf Stand: 02.11.2023 16:15 Uhr

Die Fischtown Pinguins sind derzeit nicht zu stoppen und liegen in der DEL auf dem zweiten Platz. Schon am Freitagabend sind sie in der Eisarena wieder im Einsatz.

Von Karsten Lübben

Knapp ging es am Mittwochabend in der Kölner Arena zu, doch am Ende waren die Fischtown Pinguins erneut nicht zu schlagen und holten ihren sechsten Sieg in Serie. Zehn der vergangenen elf Partien in der DEL haben die Bremerhavener gewonnen.

In der hart umkämpften Partie stand es nach 60 Minuten 2:2. Auch in der fünfminütigen Verlängerung konnte kein Team das Spiel für sich entscheiden. Im Penaltyschießen hatten die Bremerhavener jedoch die besseren Nerven. Ziga Jeglic und Ross Mauermann trafen vor 18.148 Zuschauerinnen und Zuschauern für die Pinguins, die Kölner Maximilian Kammerer und Gregor Macleod scheiterten hingegen an Keeper Kristers Gudlevskis.

Gudlevskis war erneut ein starker Rückhalt für die Pinguins. "Es ist sehr schwierig, in dieser Arena zu spielen", sagte der Lette nach der Partie bei "Magenta Sport". Umso glücklicher sei er, so der 31-Jährige, dass sein Team erneut gewonnen hat.

Neuzugang Conrad ist direkt eingeschlagen

Durch den Sieg verteidigten die Bremerhavener am 16. Spieltag den zweiten Platz in der Tabelle. Der Rückstand auf den Tabellenführer, die Eisbären Berlin, beträgt fünf Punkte. Dass die Pinguins sich auch vor den Berlinern nicht verstecken müssen, haben sie erst am 22. Oktober bei ihrem 4:2-Sieg in der Hauptstadt bewiesen.

Colt Conrad (links) hat sich direkt als echte Verstärkung für die Pinguins erwiesen. Hier bejubelt er ein Tor mit Phillip Bruggisser.

Doppelt erfolgreich war in der Partie Neuzugang Colt Conrad. Der kanadische Stürmer wurde erst Mitte Oktober unter Vertrag genommen und spielt erstmals in seiner Karriere bei einem europäischen Verein. Eingewöhnungszeit hat er bei den Bremerhavenern nicht benötigt. Auch beim 3:2-Sieg gegen den ERC Ingolstadt traf der 26-Jährige bereits zweimal.

Keeper Gudlevski "Dachte, wir waren damals schon ziemlich gut"

Bereits seit dem Sommer spielt wiederum Gudlevskis wieder für die Pinguins. Schon in der Saison 2019/20 stand er einmal bei den Bremerhavenern unter Vertrag. Damals lagen die Pinguins nach der regulären Saison auf dem sechsten Platz. Einen Meister gab es seinerzeit nicht, weil die Saison noch vor dem Beginn der Playoffs im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

Sicherer Rückhalt: Kristers Gudlevskis parierte im Penaltsschießen beide Versuche der Kölner.

"Ich dachte, dass wir schon in meiner ersten Zeit hier ziemlich gut waren", blickte Gudlevskis am Mittwochabend zurück. Damals lagen die Pinguins nach 16 Spieltagen auf dem fünften Platz. Dieses Mal läuft es bisher nochmal deutlich besser, wenngleich die Saison in Anbetracht von 52 Spieltagen und den im Anschluss folgenden Playoffs sich noch in einer frühen Phase befindet. Trotzdem soll es aus Sicht der Bremerhavener natürlich genauso weitergehen.

Die Chance auf den sieben Sieg in Folge haben die Pinguins bereits am Freitagabend um 19:30 Uhr in der Eisarena gegen die Augsburger Panther. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison haben sie souverän mit 4:1 für sich entschieden.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 2. November 2023, 18:06 Uhr