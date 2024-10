buten un binnen 5:0 gegen Iserlohn – nächster Kantersieg für die Fischtown Pinguins Stand: 06.10.2024 16:25 Uhr

Der Eishockey-Klub aus Bremerhaven war an diesem Wochenende in Torlaune: In zwei Spielen trafen die Pingins 14 Mal – auch die Roosters wurden von ihnen überrollt.

Von Petra Philippsen

Das, was sich die Fußball-Fans von Werder Bremen an diesem Wochenende so sehr gewünscht hatten, haben die Bremerhavener Eishockey-Spezialisten der Fischtown Pinguins schon fast im Überfluss geliefert: Tore, Tore, Tore. Am Freitagabend stellten sie in Nürnberg mit neun Auswärtstreffern einen neuen Vereinsrekord auf, gegen Iserlohn legten die Pinguins am Sonntag dann noch fünf weitere Tore obendrauf. Zwei Siege mit sagenhaften 14 Treffern – der Vizemeister ist in der Frühphase der Saison so richtig ins Rollen gekommen.

Nach zehn Minuten kam den Bremerhavenern in der eigenen Halle ein Fehler von Iserlohns Keeper Hendrik Hane zugute, denn der hatte unnötigerweise einen weiten Pass abgelegt und damit den Pinguins mit Fabian Herrmann eine herrliche Vorlage zum 1:0 geboten.

Perfekte Effizienz der Pinguins

Im zweiten Drittel ging der Torreigen der Pinguins richtig los, Ross Mauermann besorgte in der 25. Minute das 2:0, Justin Büsing erhöhte in der 28. Minute mit seinem ersten Saisontreffer auf 3:0. Inzwischen sind die Bremerhavener den Roosters haushoch überlegen.

Dominik Uher (32. Minute) und Matthew Abt (37. Minute) legten die beiden weiteren Tore zur 5:0-Führung im zweiten Drittel nach. Und die Pinguins demonstrierten perfekte Effizienz: Aus elf Schüssen hatten sie fünf Treffer erzielt.

Franzreb zum 2. Mal ohne Gegentor

In der Schlussphase drängten die Iserlohner fast schon aus Verzweiflung mit aller Macht auf den Ehrentreffer und feuerten Schuss um Schuss auf das Tor der Bremerhavener ab – aber Keeper Maximilian Franzreb wehrte Puck um Puck mit einer Glanzparade nach der anderen ab.

Am Ende stand Franzreb aber mit sauberer Weste da und riss zu recht mit der Schlusssirene die Arme triumphierend in die Höhe. Die Pingins-Fans feierten ihren Goalie, der zum zweiten Mal in Folge den Shut-out schaffte – also ohne Gegentor blieb.

