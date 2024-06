buten un binnen 3:0 gegen Todesfelde: Werders U23 gewinnt auch das 2. Aufstiegsspiel Stand: 02.06.2024 17:34 Uhr

Die Rückkehr in die Regionalliga Nord hatten die Bremer schon zuvor sicher. Durch den Erfolg in Todesfelde haben sie nun sämtliche Spiele der Saison gewonnen.

Bei der Partie in Todesfelde ging Werders U23 nach 21 Minuten durch David Kébé in Führung. In der zweiten Halbzeit entschieden Cimo Röcker (73.) und Maik Lukowicz (78.) mit ihren Treffern zum 2:0 und 3:0 die Partie.

Bereits vor dem Spiel war klar, dass die Bremer und Todesfelde sich in der Aufstiegsrunde durchsetzen. Altona 93 aus Hamburg wiederum hat den Sprung in die Regionalliga Nord verpasst.

Für Werders U23 endet damit das einjährige Intermezzo in der Bremen-Liga. Diese hat das Team dominiert und in der regulären Saison alle 30 Partien gewonnen. Nun gelangen in der Aufstiegsrunde mit dem 3:0 gegen Todesfelde und dem vorherigen 1:0 gegen Altona 93 zwei weitere Siege.

