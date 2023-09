buten un binnen 3. Niederlage im 4. Spiel: Pinguins verlieren 2:5 gegen München Stand: 24.09.2023 21:57 Uhr

Im Heimspiel gegen den Meister EHC München haben die Bremerhavener am Sonntagabend erneut einen Sieg verpasst. Der Start in die Saison verlief bisher holprig.

Von Karsten Lübben

Die Fischtown Pinguins haben gegen den amtierenden Meister EHC München eine Niederlage kassiert. In der Eisarena musste sich das Team von Coach Thomas Popiesch am Ende mit 2:5 geschlagen geben.

Im ersten Drittel kassierten die Bremerhavener und die Münchner jeweils mehrere Zeitstrafen, kamen aber zu keinem Torerfolg. Der erste Treffer des Abends fiel erst in der 30. Minute, also genau nach der Hälfte des Spiels. Markus Eisenschmid erzielte durch die Beine von Pinguins-Keeper Maximilian Franzreb das 1:0 für den EHC.

Kinder verkürzte für Bremerhaven auf 1:2

Bis zur 44. Minute blieb es beim 0:1 aus Sicht der Bremerhavener, ehe durch Nico Krämmer aus dem Getümmel heraus kurz vor der Pause das 0:2 fiel. Nino Kinder konnte im dritten Drittel für die Pinguins auf 1:2 verkürzen (44.). Auch in Überzahl gelang jedoch nicht der Ausgleich zum 2:2: Stattdessen erhöhte Adam Almquist in der 51. Minute zum 3:1 für die Münchner.

Dennoch wurde es kurz vor Schluss nochmal spannend. Die Pinguins nahmen den Keeper aus dem Tor und spielten somit in der Offensive in Überzahl. Dies nutzte Ziga Jeglic, um in der 58. Minute auf 2:3 zu verkürzen. Das leere Tor der Bremerhavener nutzte jedoch EHC-Kapitän Patrick Hager, um auf 4:2 zu erhöhen (59.). In der 60.Minute traf Ryan McKiernan noch zum 5:2-Endstand für die Münchner.

Nächstes Spiel am Freitag in Nürnberg

Für die Pinguins war es bereits die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Nach dem holprigen Start in die Saison liegen sie derzeit lediglich auf dem elften von insgesamt 14 Plätzen in der Tabelle. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bremerhavener am Freitagabend um 19:30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers.

