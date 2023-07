buten un binnen 2:2 nach 0:2: Bremer SV rettet gegen Kilia Kiel noch den Saisonauftakt Stand: 30.07.2023 16:51 Uhr

Zur Halbzeit lagen die Waller gegen Aufsteiger Kilia Kiel 0:2 zurück. Am Ende musste der BSV sich alllerdings ärgern, das Spiel nicht noch gewonnen zu haben.

Von Karsten Lübben

"Auswärtssieg, Auswärtssieg" sangen die Fans von Kilia Kiel bereits in der 17. Minute, als sie am Panzenberg nach einem stark ausgespielten Angriff über die linke Seite durch Siyabend Salih Ramo in Führung gingen. Und tatsächlich sah es zur Halbzeit so aus, als würde der Bremer SV zum Auftakt der Saison gegen den Aufsteiger eine Pleite kassieren.

Der BSV probierte zwar viel nach vorne, fand aber kein probates Mittel, um Kiels Keeper Tom Pachulski ernsthaft in Gefahr zu bringen. Stattdessen unterlief den Wallern ein Eigentor (33.), nachdem Kiels Felix Niebergall den Ball scharf von der linken Seite vor das Tor gebracht hatte. Mit einem 0:2-Rückstand ging es für den BSV daher in die Halbzeit.

Große Chance zum Sieg kurz vor Schluss

Deutlich besser lief es für die Waller im zweiten Durchgang. Zunächst gelang durch Vedat Tunc in der 53. Minute der Anschlusstreffer, ehe wenig später Herdi Bernard Boloko Bukunsu zum 2:2 traf (59.). Im Anschluss besaß der BSV noch einige gute Chancen, um das Spiel komplett zu drehen. Die Waller waren nun das deutlich gefährlichere Team, doch ein weiteres Tor gelang ihnen nicht mehr. Die beste Möglichkeit vergab in der 85. Minute Komlan Manasse Fionouke, der unbedrängt vor dem Tor an Keeper Pachulski scheiterte. Am Ende blieb es somit beim 2:2.

